Salvo eventuali modifiche, CoopVoce offre, nuovamente, a tutti i nuovi clienti e ai già clienti la possibilità di attivare l’offerta mobile ricaricabile Evo 10 al costo di 4,90 euro al mese. È possibile attivarla richiedendo la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore nazionale. I già clienti CoopVoce possono attivare l’offerta sostenendo un contributo di attivazione o cambio offerta di 9,90euro, che verrà scalato dal credito della SIM insieme al canone del primo mese anticipato. L’offerta Evo 10 include minuti illimitati per chiamate verso tutti, 1000 SMS al mese verso numeri nazionali e 10GB di traffico internet su rete TIM 4G, con rinnovo automatico mensile. Evo10 sarà inoltre disponibile in formato eSIM.

Sta per tornare la promo CoopVoce Evo 10

Come stabilito dalle normative europee, i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta possono essere utilizzati anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Le condizioni sono le stesse valide in Italia. Per la navigazione internet è previsto un limite massimo di traffico dati, conforme alla normativa vigente.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di utilizzo, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet vengono contabilizzate a singolo kilobyte. In caso di superamento del bundle di traffico dati, la navigazione internet viene bloccata senza costi aggiuntivi. Se si superano gli SMS inclusi, si applicano le condizioni del piano tariffario base.

Nel caso in cui il cliente termini il bundle di dati o gli SMS prima del rinnovo mensile, è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta tramite l’app CoopVoce. L’offerta Evo 10 si rinnova automaticamente ogni mese, a meno che non venga disdetta. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni: per riattivarla, è necessario ricaricare entro questo periodo, altrimenti verrà disattivata. Durante la sospensione, il traffico voce e SMS sarà tariffato secondo il piano attivo sulla SIM, mentre il traffico internet sarà inibito.

L’offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un piano mobile conveniente con un buon pacchetto di servizi inclusi. Inoltre, garantisce flessibilità e convenienza sia per nuovi clienti che per quelli già esistenti.