Con il lancio della famiglia Galaxy S25 che si avvicina, stanno emergendo sempre più dettagli sulla nuova serie di smartphone Samsung. Le fughe di notizie a riguardo si stanno susseguendo da tempo, quindi, è difficile individuare quelle vere da quelle false.

Infatti, e informazioni disponibili non sono sempre confermate e, per la maggior parte, si tratta di indiscrezioni e anticipazioni. Tuttavia, c’è una voce di corridoio che sta girando da un po’ di tempo e questo nuovo leak non fa altro che alimentare questa possibilità.

Stando a quanto condiviso da parte dell’utente jukanlosreve su X (ex Twitter), i Galaxy S25 rinunceranno ad utilizzare i SoC Exynos 2500. I chipset saranno sostituiti dai Qualcomm Snapdragon 8 Elite su tutte le versioni dei flagship e in tutti i mercati.

Samsung sta lavorando allo sviluppo del chipset Exynos 2600 che, se supererà le verifiche, sarà utilizzato sui Galaxy S26

Samsung aims to “significantly” equip the Galaxy S26 with Exynos chips next year. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 12, 2024

Sebbene non siano spiegate le motivazioni ufficiali, il leaker aggiunge un dettaglio molto importante. Samsung non abbandonerà il progetto Exynos ma continuerà a lavorarci per tornare ad equipaggiare in maniera importante la linea Galaxy S26.

A partire dai modelli della prossima generazione, il produttore coreano punta ad utilizzare il SoC Exynos prodotto in autonomia su tutti i device di punta dell’azienda. Possiamo immaginare che la prossima generazione di chipset andrà a risolvere tutti i problemi di produzione che stanno affliggendo gli Exynos 2500.

Le indiscrezioni emerse in questi mesi da differenti report indiano che Samsung sta faticando soprattutto nella resa di produzione dell’architettura a 3nm. Questo significa che i chipset funzionanti prodotti da ogni wafer sono pochi, rendendo insostenibile il costo in caso di produzione di massa.

Se l’azienda coreana dovesse riuscire a risolvere questo problema, la prossima generazione potrebbe essere impiegata senza problemi su tutti i Galaxy S26 e, molto probabilmente, anche sugli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip e Z Fold.

del Sud, Samsung ha fatto alcuni progressi verso la produzione in massa con il suo processo a 3nm (per l’Exynos 2500) e si ritiene che riuscirà a ottenere gli stessi risultati anche con il processo a 2nm per l’Exynos 2600.