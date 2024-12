Un modo nuovo di vivere il calcio ha conquistato i tifosi all’Arena Piola di Milano. Durante il match di Champions League tra Milan e Stella Rossa, Sky ha trasformato un bar in un piccolo stadio grazie a un ledwall di oltre 22 metri quadrati. Lo schermo gigante non si è limitato però solo a trasmettere la partita. Ma ha proposto inquadrature speciali, come quelle dalla tribuna centrale o dall’area dietro le porte. Questa prospettiva unica ha fatto sentire gli spettatori come se fossero sugli spalti. Proprio perché ha offerto un’esperienza visiva immersiva e diversa dal solito.

Sky valorizza il tifo nei locali pubblici, un progetto per portare il calcio ovunque

Non è mancata l’attenzione ai dettagli. Gli ospiti, per raggiungere l’area del maxi schermo, hanno attraversato un tunnel allestito per richiamare quello degli stadi, camminando su un tappeto di erba sintetica. L’iniziativa è stata arricchita da collegamenti in diretta con Sky Sport 24. Sulla piattaforma venivano infatti raccontate le emozioni dei presenti e le opinioni degli esperti prima e dopo la gara. La serata è stata resa possibile grazie alla produzione curata da SkyItalia e al supporto tecnico di SkyProduction Services. Tutto ciò con l’obiettivo di unire tradizione calcistica e innovazione tecnologica.

Questa esperienza non si è limitata a Milano. Infatti Sky ha messo a disposizione il canale Sport Business 2 per tutti i locali abbonati, permettendo ai clienti di vivere la partita in modo simile. Tale iniziativa si inserisce nella strategia di SkyBusiness, pensata per rafforzare il legame tra sport e luoghi di aggregazione come bar e ristoranti.

L’idea alla base del progetto è quindi quello di offrire una visione collettiva che vada oltre il tradizionale schermo televisivo. Attraverso l’ utilizzo di tecnologie all’avanguardia per ricreare l’atmosfera dello stadio. Questa modalità di fruizione non solo rende unica ogni partita, ma esalta anche l’importanza del tifo condiviso. Un valore centrale per il calcio italiano.