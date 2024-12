Il team di CD Projekt RED ha lasciato i propri fan sbalorditi dopo la pubblicazione del primo trailer di The Witcher 4. Il nuovo capitolo della saga, a lungo atteso dagli appassionati, è finalmente disponibile e permette di scoprire qualche dettaglio in più sul titolo.

In occasione dei The Game Awards, lo studio di sviluppo polacco ha confermato che la protagonista del nuovo capitolo sarà Ciri. Si tratta della naturale prosecuzione della storia di Geralt di Rivia che, nei precedenti capitoli, ha addestrato la Principessa di Cintra a diventare una guerriera.

Cirilla viaggerà in lungo e in largo per il Continente al fine di catturare i mostri che minacciano gli abitanti. Possiamo immaginare che il gioco manterrà le stesse caratteristiche dei titoli precedenti e si configurerà come un RPG open-world incentrato sulla campagna in single player.

The Witcher 4 è finalmente realtà, CD Projekt RED ha svelato il primo entusiasmate trailer per il nuovo capitolo della saga

All’interno del video condiviso su YouTube, è possibile ammirare diverse sequenze mozzafiato, tutte incentrate sull’azione. A stupire in particolar modo è l’utilizzo del motore grafico Unreal Engine 5 che rappresenta la base tecnica per il titolo.

The Witcher 4 si preannuncia un gioco che unirà una storia avvincente, come ormai CD Projekt RED ci ha abituato, ad un livello grafico sbalorditivo. Il trailer è stato realizzato con il motore di gioco e la resa finale sarà sicuramente molto simile.

Trattandosi di un trailer di lancio, il team di sviluppo non ha condiviso molte informazioni. Sappiamo che il titolo è in lavorazione e gli sviluppatori sono pienamente concentrati sul titolo. Al momento, non sono segnalati ritardi ma è troppo presto per poter indicare una data di uscita.

Considerando che si tratta solo del primo trailer, allo stato attuale non resta che attendere maggiori dettagli che, si spera, non tarderanno ad arrivare.