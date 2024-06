Uno dei maggiori obiettivi dei vari operatori telefonici distribuiti sul territorio nazionale, senza alcun dubbio, quello di garantirsi la fetta di mercato più grossa, conquistando ogni giorno nuovi clienti o magari rubando negli altri agli operatori competitor.

All’interno di questa gara perenne, tutti gli operatori cercano di proporre dei cataloghi di offerte pensati per accontentare il maggior numero di utenti possibile con caratteristiche variegate e prezzi soprattutto competitivi, con offerte legate alla portabilità ancora più vantaggiose, dal momento che offrono le caratteristiche più ricche rispetto alle altre.

Ovviamente all’interno del mercato anche CoopVoce vuole dire la sua e a quanto pare sta per proporre sul proprio listino un’offerta davvero vantaggiosa che arriverà nei prossimi giorni, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’offerta in arrivo da CoopVoce

L’offerta di cui vi stiamo per parlare è la CoopVoce Evo 10, una promo che verrà messa online a partire dal prossimo 20 Giugno e resterà attivabile fino al 17 Luglio di quest’anno, l’offerta in questione includerà 10 GB di traffico dati validi per navigare con connettività pari al 4G su rete TIM, insieme ai quali avrete 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il prezzo da corrispondere è il vero asso nella manica della promo che è di appena 4,90 euro al mese, perfetta per chi predilige le chiamate a tutto il resto.

L’offerta sarà disponibile per tutti, sia chi è già cliente sia chi decide di intestare un nuovo numero o effettua la portabilità presso CoopVoce da un operatore specifico, ovviamente non è la promo indicata per coloro che necessitano di tantissimi giga, però è assolutamente perfetta per coloro che vogliono telefonare senza spendere un capitale ogni anno, se siete interessati tenetevi pronti e attivate la promo in arrivo per questo mese, non sono presenti costi di attivazione specifici.