Carl Pei, il fondatore di Nothing, ha più volte espresso il proprio parere sugli smartphone pieghevoli. Il fondatore dell’azienda non crede in questo mercato e non sembra troppo entusiasta all’idea di realizzare uno di questi device.

Tuttavia, in rete è emerso un nuovo render che ritrae un possibile smartphone foldable a marchio Nothing. A realizzare queste immagini è stato Sarang Sheth, un designer industriale che ha provato a fondere lo stile del brand con questa tipologia di prodotti.

Il risultato che ne emerge è un concept molto interessante del possibile Nothing Fold (1). Lo smartphone si presenta come un pieghevole con apertura a libro, il form factor del Galaxy Z Fold. La parte frontale è caratterizzata da un ampio display che permette di utilizzare lo smartphone anche da chiuso.

Il designer industriale Sarang Sheth ha immaginato il design del Nothing Fold (1) e ha realizzato un render del primo pieghevole dell’azienda

Sul retro, invece, trovano spazio i LED Glyph che impreziosiscono la serie sin dal loro lancio. Considerando che si tratta di uno smartphone pieghevole, la cerniera laterale diventerà un motivo di distinzione rispetto alla concorrenza.

Il designer ha immaginato di dotare il Nothing Fold (1) di una Glyph lightbar che permetterà di far illuminare la parte esterna della cerniera. In questo modo, l’illuminazione offerta dai LED Glyph sarà unica e personalizzata per il pieghevole.

L’adozione di questa soluzione è stata interpretata dal designer con un obiettivo molto specifico. Mentre tutti i produttori di smartphone pieghevoli si concentrano sui meccanismi interni della cerniera, Nothing renderà questo elemento imprescindibile anche funzionale.

Un’ulteriore ipotesi fatta da Sarang Sheth mostra la presenza di un display che corre lungo tutta la cerniera. Si tratta di una soluzione che permette di mostrare informazioni anche mentre il dispositivo è chiuso o con il display capovolto.

In entrambi i casi, il Nothing Fold (1) immaginato dal designer si stacca da quelli visti fino ad ora e interpreta in modo innovativo e originale le possibilità offerte dal form factor. Ricordiamo che si tratta di un lavoro amatoriale non confermato dal brand, quindi non sappiamo se un dispositivo del genere vedrà mai la luce.