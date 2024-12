L’arrivo dell’undicesimo team in Formula 1 va a rivoluzionare la massima categoria del motorsport. Il team Cadillac/General Motors entrerà a far parte del Circus iridato a partire dal 2026 se non ci saranno problemi con l’approvazione da parte della FIA e della FOM.

Il progetto di Cadillac/General Motors prevede un paio di anni di assestamento all’interno della Formula 1. Per i primi due anni, la squadra sarà un team cliente per quanto riguarda la fornitura della power unit e del cambio. In seguito, a partire dal 2028, diventerà un costruttore completo realizzando in proprio queste componenti.

Ecco, quindi che Scuderia Ferrari è il partner tecnico scelto da Cadillac/General Motors a partire dal 2026. Il team di Maranello fornirà sia la power unit che il cambio alla squadra a stelle e striscie, così come già accade per l’altro team americano presente in griglia, la Haas F1 Team.

Scuderia Ferrari fornirà la power unit e il cambio a Cadillac Formula 1 Team, l’undicesima squadra che nel 2026 entrerà nel Circus Iridato

La notizia è stata commentata con orgoglio da Frédéric Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari HP: “È bello vedere che un altro team americano, supportato da uno dei marchi più prestigiosi nell’industria automobilistica, intende entrare in Formula 1 in un momento in cui il nostro sport sta crescendo in popolarità proprio negli Stati Uniti”. Il Team Principal ha confermato che la collaborazione permetterà di sviluppare al meglio le proprie componenti in vista dell’importantissimo cambio regolamentare previsto proprio per il 2026.

Alle parole di Vasseur hanno fatto eco quelle di Graeme Lowdon, Team Principal di Cadillac Formula 1 Team. Il Direttore Sportivo ha affermato che grazie a questa partnership potranno collaborare due grandi marchi del settore automotive.

L’arrivo di un nuovo cliente permette a Scuderia Ferrari di mantenere a due il totale delle forniture di power unit. Infatti, ricordiamo che la Sauber, storico team cliente, diventerà Audi a partire dal 2026 e utilizzerà una propria power unit.