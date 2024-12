Microsoft ha rilasciato da poco un importante aggiornamento per l’app Teams su iPad che aggiunge una funzionalità molto attesa: il supporto alle webcam esterne. Da questo momento, gli utenti possono collegare una webcam tramite la porta USB-C e utilizzarla durante le videochiamate, offrendo maggiore flessibilità e una qualità video migliorata rispetto alla fotocamera integrata dell’iPad.

Ecco le novità

La nuova funzionalità sfrutta un’API introdotta con iPadOS 17, che permetterà di collegare accessori come webcam e microfoni esterni. Microsoft ha confermato, inoltre, che la maggior parte delle webcam USB-C compatibili con Mac funzionano anche su iPad, semplificando ulteriormente il processo per gli utenti.

Microsoft sottolinea, in aggiunta, che è molto semplice passare dalla fotocamera interna all’esterna in base alle necessità, rendendo la piattaforma ancora più versatile.

Il supporto per le webcam esterne richiede un iPad con porta USB-C e iPadOS 17 o versioni successive.

