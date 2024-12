Le batterie sono sempre state uno degli elementi più discussi in merito alla realizzazione di vetture a zero emissioni. Non a caso, parliamo di una soluzione che, per la realizzazione, richiede materie prime con costi piuttosto elevati. Prezzi che, di conseguenza, hanno sempre reso le auto a propulsione elettrica una tipologia del tutto costosa. La buona notizia oggi è che tale andamento sembra stia subendo delle modifiche. Modifiche che potrebbero portare dunque ad un calo dei prezzi generalizzato anche nel 2025.

Non a caso, infatti, nel corso degli ultimi mesi le BEV sono state tra i modelli che hanno registrato un aumento delle vendite. Di conseguenza, i costi generali di tale tipologia di componenti hanno subito un calo dei costi. A parlarne è anche BloombergNEF in un suo recente rapporto. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto elettriche: il costo delle batterie diminuisce gradualmente

Quando si parla di auto elettriche non possiamo non parlare di componenti come le batterie. Proprio per questo motivo, sempre più costruttori e aziende hanno deciso di dedicarsi allo sviluppo di nuove soluzioni per garantire maggiore autonomia e una maggiore durata. Tornando a parlare del prezzo degli accumulatori, anche BloombergNEF ha deciso di occuparsene realizzando un importante rapporto.

Secondo quanto diffuso da quest’ultimo, nel corso del 2024 i prezzi delle batterie hanno registrato il calo annuale più decisivo dal lontano 2017. Una notizia che non può che attirare l’attenzione di tutti poiché la conseguenza ricade direttamente su un calo generalizzato dei costi delle vetture.

Nello specifico, il rapporto svela che nel 2024 i prezzi dei pacchi batteria sono scesi a 115 dollari a kWh. Tale dato corrisponde, dunque ad un calo del 20% rispetto al 2023. La stessa BloombergNEF considera tale calo come una conseguenza positiva non solo della maggiore capacità di produzione delle celle ma anche dei bassi prezzi dei metalli e dei componenti e dell’utilizzo di batterie al litio-ferro-fosfato.