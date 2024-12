Samsung ha alzato il sipario sul Galaxy Book 5 Pro durante un evento esclusivo nel suo negozio di Gangnam, a Seoul. Questo laptop si presenta come la versione tradizionale del convertibile GalaxyBook 5Pro 360. Ma con alcune caratteristiche che promettono di alzare gli standard della categoria. Il cuore del dispositivo è costituito dai processori Intel Core Ultra 200 della serie Lunar Lake. I quali sono in grado di offrire funzionalità avanzate grazie a unità NPU da oltre 40 TOPS. Questi chip supportano pienamente Copilot Plus e le capacità AI di Windows 11, tra cui la funzione Recall.

Galaxy Book 5 Pro: funzionalità innovative per prestazioni di alto livello

I modelli disponibili includono il Core Ultra 5 200V e il CoreUltra 7 200V, rispettivamente con NPU da 40 e 48 TOPS. Ogni processore integra quattro core ad alte prestazioni Lion Cove e quattro-core ad alta efficienza Skymont. Accompagnati poi da una GPU Intel Arc basata sull’architettura Xe di seconda generazione. Il laptop sarà in commercio dal 2 gennaio 2025, con due versioni. Una da 14 pollici e l’altra da 16. Entrambe con schermi Dynamic AMOLED 2X che garantiscono una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il Galaxy Book 5 Pro non si limita a prestazioni di fascia alta, ma introduce anche tecnologie innovative come AI Select. Ovvero un sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le operazioni di ricerca e selezione. La webcam, con tecnologia Staggered HDR, è progettata per catturare immagini con più esposizioni simultanee. In modo da garantire scatti di qualità superiore.

Completano l’offerta una tastiera retroilluminata, e un trackpad multitouch di grandi dimensioni. Oltre a un sistema audio Dolby Atmos con quattro altoparlanti, composto da due tweeter e due woofer. La batteria offre fino a 25 ore di autonomia. Sul fronte della connettività, il laptop include due porte Thunderbolt 4, una USB-A, un’uscita HDMI 2.1, un jack audio da 3,5mm e uno slot per microSD. Al momento non sono disponibili informazioni su memoria e prezzi. Ma l’imminente lancio lascerà poco spazio alle ipotesi.