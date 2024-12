PosteMobile rilancia la sua proposta nel settore della telefonia mobile con la promozione “Creami EXTRA WOW 150”. L’offerta è stata pensata per i nuovi clienti ed è attivabile esclusivamente online. Essa prevede chiamate e SMS illimitati, oltre a 150GB di traffico dati in 4G+ al costo competitivo di 6,99€ al mese. Per iniziare, è sufficiente acquistare una nuova SIM al prezzo di 10 euro e ricaricarla con altri 10€, che includono il primo mese del canone. La rete si basa sulla solida infrastruttura 4G+ di Vodafone. La quale garantisce una copertura che supera il 99% della popolazione italiana e una velocità di navigazione fino a 300Mbps.

Navigazione trasparente e gestione semplificata per i clienti PosteMobile

Oltre alla convenienza, tale promo prevede anche una serie di servizi gratuiti. Come “Ti cerco”, “Richiama ora”, il controllo del credito residuo e la possibilità di utilizzare la connessione come hotspot per altri dispositivi senza costi aggiuntivi. È importante, però, mantenere il credito sufficiente per il rinnovo mensile dell’offerta. Poiché in caso contrario si applicheranno tariffe standard per chiamate, SMS e navigazione. Tra queste, 18 centesimi al minuto per le telefonate, 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati, se abilitata la tariffa base.

PosteMobile si distingue per l’attenzione alla qualità e alla chiarezza dei suoi servizi. La velocità di navigazione in 4G+ garantisce prestazioni eccellenti. Assolutamente ideali per lo streaming, il lavoro da remoto e l’intrattenimento online. I clienti possono personalizzare facilmente la loro esperienza, grazie all’app PostePay. La quale consente di gestire ogni aspetto della SIM, dalla verifica del credito al blocco o sblocco della tariffa dati giornaliera. Questa flessibilità, infatti, consente di adattare l’offerta alle esigenze di ciascun utente.

Ma non è tutto. In quanto l’azienda, attenta alla trasparenza, non include costi nascosti nei servizi aggiuntivi. In più si impegna ad offrire una comunicazione che sia sempre chiara sulle condizioni d’uso. Con un costo mensile accessibile e un servizio affidabile, “Creami EXTRA WOW 150” rappresenta così una soluzione ideale per chi cerca una combinazione di qualità e risparmio. Sfruttando la tecnologia di una rete tra le più performanti in Italia.