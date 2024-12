DS N°8: la nuova auto elettrica di lusso dall'autonomia sorprendente

La DS N°8 si distingue per il design elegante e sportivo con forme da fastback. Il frontale presenta fari a LED sottili e luci diurne affilate, mentre il cofano nero crea un contrasto sofisticato con la carrozzeria. Le maniglie integrate nelle portiere posteriori e i cerchi aerodinamici (fino a 21 pollici) completano il look distintivo. Le dimensioni sono importanti, tali da far spiccare l’auto ancor di più sulla strada. Queste sono precisamente di 4,82 metri in lunghezza e 1,90 metri di larghezza. Oltre alla presenza, offrono grande spazio e comfort di altissimo livello. Alta attenzione è stata anche posta all’efficienza aerodinamica. Il coefficiente Cx è infatti di 0,24, tra i migliori della categoria. Il bagagliaio garantisce inoltre una capacità di 620 litri, ideale per lunghi viaggi. Una DS non solo estremamente affascinante, ma anche molto pratica.

Interni premium e motorizzazioni potenti per una DS unica

Gli interni della DS N°8 presentano un ambiente lussuoso, ispirato al mondo della nautica. I materiali includono pelle Nappa, Alcantara e dettagli raffinati, mentre le bocchette del clima integrate nei poggiatesta migliorano il comfort. Due ampi display dominano la plancia: uno da 10,25 pollici per la strumentazione e uno da 16 pollici per l’infotainment (DS IRIS System 2.0), compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

La gamma motori include versioni a trazione singola o integrale, con potenze fino a 375 CV e autonomia massima di 750 km. La ricarica DC a 160 kW consente tempi rapidi, mentre il sistema V2L aggiunge versatilità, permettendo di alimentare dispositivi esterni. La DS N°8 regala anche un’esperienza di guida all’avanguardia grazie al pacchetto DS DRIVE ASSIST 2.0. Tale pacchetto include guida autonoma di livello 2, mantenimento della corsia e cruise control adattivo. Il volante a forma di X aggiunge un tocco futuristico al design, mentre l’illuminazione ambientale personalizzabile crea un’atmosfera esclusiva. Non manca la connessione sempre attiva grazie agli aggiornamenti OTA, che migliorano costantemente funzionalità e performance della vettura. Il debutto della DS N°8 è previsto per metà 2025, con allestimenti Pallas ed Étoile, per un’esperienza esclusiva. Rivoluzionerà il segmento delle elettriche?