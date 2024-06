L’operatore virtuale e secondo marchio di TIM, ha recentemente rilanciato l’offerta online Kena 4,99 Flash 100 Online al costo di 4,99 euro al mese. La promo è disponibile per gli ex clienti selezionati tramite un SMS winback. L’offerta era stata inizialmente lanciata ad aprile 2024 e chiusa il 3 maggio 2024. A partire dal 17 giugno 2024, Kena l’ha resa nuovamente attivabile per coloro che ricevono il messaggio promozionale. Nel testo viene specificato che l’offerta è valida fino al 30 giugno.

Per aderire, gli ex clienti possono cliccare sul link fornito nel messaggio. Nella sezione che appare bisogna selezionare “acquista online”. Verrà chiesto di inserire il codice univoco e il numero di telefono sul quale è arrivato l’SMS. Una volta fatto ciò, saranno indirizzati alla pagina dell’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online.

Kena ritorna con una promo imperdibile per gli ex clienti

L’operatore offre minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di traffico internet in 4G. Il tutto per 4,99euro al mese. L’addebito avviene in automatico sul credito residuo. Inoltre, sia il costo di attivazione che quello della SIM sono gratuiti. Dunque, l’unica spesa iniziale è una ricarica di 5euro, che copre il primo mese di servizio.

Kena, utilizzando la rete di TIM, offre una velocità di navigazione massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le SIM, inoltre, supportano il servizio VoLTE.

Nel caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa. È possibile continuare a utilizzare i servizi con il piano base Kena, che prevede costi di 35centesimi al minuto per le chiamate, 25centesimi per SMS e 50centesimi per scatti di 50MB di traffico dati.

I clienti possono anche usufruire del servizio gratuito di Ricarica Automatica, che permette di associare un metodo di pagamento per ricevere una ricarica mensile automatica. Attualmente, attivando questo servizio, si ottengono 100 GB aggiuntivi al mese, ma questa promozione non è valida per le offerte sotto i 5 euro al mese, come Kena 4,99 Flash 100 Online.

L’offerta include anche servizi gratuiti come la Segreteria Telefonica e gli SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora. In roaming all’interno dell’UE, i minuti e gli SMS inclusi sono validi alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati il limite è di 5,5 GB al mese. Infine, l’iniziativa Porta un Amico permette ai clienti Kena di ricevere fino a 50 euro di rimborsi sul credito residuo, validi fino al 31 agosto 2024.