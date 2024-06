WhatsApp: grossa novità per l'invio di immagini in chat

WhatsApp è una fabbrica ricca di ingranaggi oliati sempre in movimento. Il Team di sviluppatori della società proprietaria della famosissima applicazione di messaggistica, Meta, è costantemente a lavoro per migliorare la piattaforma in ogni piccolo dettaglio. Le novità sono all’ordine del giorno e riguardano l’aggiunta di nuove opzioni e implementazioni di funzioni esistenti che abbiamo imparato già ad amare. Come forse saprete, su WhatsApp da circa un annetto è possibile inviare foto anche in alta definizione, ma fino ad ora c’era bisogno di impostare l’HD manualmente per ogni singola immagine. Ora, foto e video verranno inviati in alta qualità di default, anche se l’utente potrà sempre scegliere di disattivare tale funzionalità.

Foto e video sempre in altissima definizione ora su WhatsApp Questa funzione per le immagini su WhatsApp è già stata testata nella versione beta per i sistemi iOS, mentre adesso è disponibile anche per tutti gli utenti che posseggono un device Android. Se l’opzione non dovesse essere ancora presente sulla propria app, consigliamo di accertarsi di aver scaricata l’ultima versione disponibile. Per scegliere come inviare foto e video bisogna andare nelle impostazioni e poi trovare la voce dedicata a “Spazio e dati”. Qui, si deve cliccare su “Qualità caricamento media” e selezionare in base a come si preferisce “Qualità standard” o “Qualità HD”.