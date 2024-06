Hyundai Inster: il nuovo SUV elettrico economico del 2024

Hyundai è più che pronta a lanciare il suo nuovo SUV elettrico. L’auto, che dovrebbe arrivare a noi entro la fine dell’anno, è stata progettata per essere la concorrente diretta della Dacia Spring. Il nuovo modello “Inster” dovrebbe avere oltre 300 km di autonomia ed essere venduto ad un prezzo molto allettante. Queste due caratteristiche, messe insieme, potrebbero portare ad un un numero elevato di vendite quando l’auto arriverà sul mercato.

Il Hyundai Inster sarà costruito sulla piattaforma che caratterizza il modello Hyundai Casper e si posizionerà, precisamente, nel segmento degli A-SUV. L’auto avrà una lunghezza al di sotto dei 4 m e sarà adatta a chi cerca una vettura per muoversi in città con comodità. La batteria avrà poi una capacità oscillante tra 40 e 50 kWh, portando l’autonomia a raggiungere, nella versione più efficiente, i 360 km di autonomia. Non male.

Cosa si sa del prossimo SUV Hyundai?

Il Hyundai Inster avrà in dotazione due motori a trazione anteriore. La versione base dovrebbe avere un’autonomia di circa 300 Km. Potrebbe essere un’opzione d’acquisto molto interessante per chi cerca un’auto elettrica che non abbia un costo troppo elevato e che comunque vuole avere a disposizione buone prestazioni ed una buon autonomia.

Il prezzo di partenza sarà di poco superiore ai 20.000 euro, una vera sorpresa considerando che si tratta pur sempre di un A-SUV. Il prossimo concorrente diretto del Hyundai Inster sarà la Renault Twingo elettrica, attesa per il 2026 e con un costo molto simile, ma la casa coreana parte avvantaggiata. Oltre all’introduzione del SUV elettrico, Hyundai lancia anche un nuovo servizio per la sua clientela. Lo “Hyundai Connected Mobility” presenta nuove e differenti soluzioni digitali che trasformano le auto della casa in vetture ancor più intelligenti. Gli abbonamenti saranno flessibili e consentiranno di accedere a più utenti ad una tecnologia avanzata. Le soluzioni, inoltre, includono servizi su misura che rispondono a molteplici esigenze, soddisfando una buona parte della clientela e migliorando il loro modo di guidare.