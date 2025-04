Instagram: nuovi reel visibili solo con codice segreto

Pochi giorni fa, qualcosa di insolito è apparso nel feed Instagram. Il profilo @design ha condiviso un reel diverso da tutti gli altri. Non un video qualunque, bensì un contenuto offuscato e bloccato, con un piccolo simbolo a forma di chiave in alto a destra. Nessun autoplay, nessun accesso diretto. Solo un messaggio: “Sblocca questo reel di design”. È bastato premere per essere catapultati in una schermata ancora più enigmatica. Un reel sfocato, un’indicazione ,“Il primo hashtag nella didascalia”, e un campo per inserire un codice. Quale codice? Quella parola nascosta in bella vista: #threads. Inserita la chiave giusta, il contenuto si svela, nitido, vivo, sorprendente. L’effetto è stato immediato: stupore, curiosità, eccitazione. Un semplice annuncio della presenza su Threads si è trasformato in un’esperienza interattiva. Qualcosa che non si era ancora visto su Instagram.

Un format mai visto prima su Instagram

Chi si aspettava una novità, non poteva immaginare questo. Il reel bloccato ha aperto un mondo di possibilità. E non è solo un gioco. L’idea ha acceso una domanda: e se i contenuti si sbloccassero come premi? Se bastasse trovare una parola, un riferimento, per accedere a qualcosa di esclusivo? Il fascino del segreto ha sempre attratto. Questo nuovo strumento porta quel mistero nel cuore dell’interazione social. Attualmente si tratta solo di un test. Nulla di ufficiale, nessuna data di rilascio globale. Ma la scintilla è accesa. I creator già immaginano contenuti riservati ai fan più attenti. I brand pensano a modi inediti per stimolare l’engagement. E gli utenti? Cercano indizi.

Instagram aveva già pensato all’idea dell’accesso selettivo. Le storie sbloccabili via DM ne erano un esempio. Qui però non si chiede interazione diretta. Serve solo intuito. E voglia di partecipare. L’elemento chiave è proprio quello: la partecipazione attiva. Non si guarda più soltanto, si gioca, si cerca, si conquista. E nel momento esatto in cui il contenuto si sblocca, qualcosa accade. Il feed non è più solo così uno scorrere passivo. Cosa accadrà ora? La funzione resterà un esperimento isolato? Oppure Instagram deciderà di liberarla per tutti?