Arrivo della Mazda CX-5: novità sul design e sui motori

Il grande atteso lancio della terza generazione della Mazda CX-5 è ormai alle porte. La famosa casa giapponese si prepara così al lancio del suo nuovo SUV. La sua presentazione ufficiale è prevista per l’estate del 2025. Mentre il debutto potrebbe avvenire non oltre il mese di settembre. Nel frattempo, il modello in fase di test continua a circolare sulle strade tedesche, come confermano le recenti foto spia. Le quali iniziano già a rivelare i primi dettagli del design e delle caratteristiche tecniche della nuova vettura.

Mazda CX-5: un design rinnovato e interni più tecnologici

Le prime immagini, pur mostrando un’auto camuffata da pellicole protettive, sembrano rivelare che la nuova Mazda CX-5 avrà linee più moderne, anche se non particolarmente diverse da quelle della versione attuale. L’aspetto complessivo del SUV non cambia quindi in maniera considerevole. Il frontale però è stato profondamente ridisegnato. Ad esempio i fari sono più sottili e si integrano perfettamente con una nuova griglia anteriore, la quale dona un aspetto più fresco e dinamico.

Anche il paraurti è stato aggiornato, rivelando un design più pulito rispetto alla versione precedente. Se ci spostiamo di lato, notiamo una linea del tetto che si conclude con un piccolo spoiler integrato, dotato anche della terza luce di stop. Al posteriore, i nuovi gruppi ottici si ispirano a quelli della CX-90. Mentre i terminali di scarico, posizionati uno su ciascun lato, completano l’estetica.

Per quanto riguarda gli interni, le foto non sono ancora disponibili. Le aspettative però sono già molto alte. Si prevede che il cruscotto della nuova CX-5 si ispiri a quello della CX-60, con maggiore attenzione alla qualità dei materiali e alla tecnologia di bordo. Un sistema di intrattenimento particolarmente evoluto, compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa, dovrebbe essere disponibile per tutti i modelli.

Motori all’avanguardia e la novità del motore Skyactiv-Z

Un’altra grande novità riguarda il motore. Anche se il motore a benzina Skyactiv-G da 2,5l continuerà ad essere presente, la vera innovazione arriva con l’introduzione del nuovo motore Skyactiv-Z. Si tratta di un motore ibrido sviluppato direttamente da Mazda che si distingue per un’efficienza termica superiore rispetto a quelli precedenti. Non sono ancora stati comunicati i dati relativi alla sua potenza. Ma si prevede che diventerà il fulcro della nuova gamma Mazda.