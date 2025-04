Vodafone + Telepass Sempre: la promo che unisce mobilità, internet e tanti vantaggi

Vodafone torna a collaborare con Telepass e lo fa con una proposta che unisce rete fissa o mobile e servizi per la mobilità, offrendo ai nuovi clienti una serie di vantaggi extra davvero interessanti. L’offerta è attivabile tramite il sistema “Ti richiamiamo noi” sul sito ufficiale Vodafone e si presenta come una delle promozioni più complete del momento, con internet illimitato e sei mesi gratuiti di Telepass Sempre, il nuovo pacchetto pensato per chi si muove spesso.

Cosa include l’offerta Vodafone + Telepass Sempre

Attivando la linea fissa Vodafone al prezzo di 27,95 euro al mese, si ottiene non solo una connessione affidabile e veloce, ma anche una serie di extra a costo zero per i primi mesi. Nello specifico:

2 mesi gratuiti di abbonamento Vodafone (fisso o mobile);

6 mesi gratuiti di Telepass Sempre , che poi prosegue a 3,90 € al mese;

6 mesi di assistenza stradale europea , che successivamente costa 2,80 € al mese;

Cashback del 50% sui pedaggi Telepass in Italia, fino a 25 € in tre mesi (10 € al massimo al mese), inserendo il codice promozionale CBPED25 nell’app Telepass.

Per poter usufruire della promozione Telepass, è necessario non aver avuto un contratto attivo o una richiesta di attivazione negli ultimi 30 giorni.

La rete Vodafone: veloce, stabile e personalizzata in base alla zona

L’abbonamento Vodafone prevede internet illimitato con la migliore tecnologia disponibile localmente: in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, in FTTC fino a 200 Mbps, oppure con ADSL o FWA nei casi in cui la fibra non sia disponibile. Il modem è incluso e le chiamate verso tutti i numeri nazionali sono illimitate. Inoltre, i 39,90 € di attivazione sono azzerati per chi utilizza la modalità di ricontatto tramite il sito.

Cos’è Telepass Sempre e perché è diverso

Telepass Sempre è la nuova formula lanciata dal gruppo Telepass per offrire più di 20 servizi legati alla mobilità, integrando pagamento pedaggi, parcheggi, ricariche elettriche, trasporto pubblico, traghetti, taxi e persino lo skipass. Il tutto gestibile in un’unica app, con il prezzo bloccato a 3,90 € al mese per chi si abbona entro il 31 marzo 2026.

Rispetto al classico Telepass Base, questa nuova versione non ha costi aggiuntivi, ma offre molto di più: un pacchetto pensato per chi si muove spesso, in auto o con altri mezzi, in città o in viaggio.

Con questa iniziativa, Vodafone e Telepass provano a semplificare la vita digitale e su strada, unendo in un’unica offerta servizi essenziali per comunicare e muoversi in modo intelligente.