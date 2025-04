Amazon regala l’HONOR X6b: costa solamente 99,90€

Le offerte a tempo che Amazon mette a disposizione degli utenti sono sempre molto interessanti perché consentono di risparmiare una cifra considerevole di denaro rispetto al prezzo di listino. Tra le tante occasioni di cui si può approfittare, oggi c’è proprio lo smartphone HONOR X6b con Android 14 e una batteria da 5200 mAh che assicura una durata eccezionale anche con un uso prolungato. Nello specifico, lo sconto di cui parliamo è del 33% su un prezzo di listino di 149,90 euro

HONOR X6b: potente ed economico

Un ottimo rapporto qualità/prezzo contraddistingue questo smartphone entry level marchiato HONOR con 4GB di RAM e 128 GB di memoria che consentono di conservare foto e video senza alcun problema e conseguenti rallentamenti.

Non passa di certo inosservato il display Clear da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz per una visione eccezionale in qualsiasi momento. Non mancano, inoltre, su questo HONOR X6b le funzionalità Magic Capsule e Always On Display che consentono all’utente di tenere sempre sotto controllo l’ora senza dover necessariamente illuminare lo schermo.

Un altro punto di forza per questo smartphone HONOR è certamente la fotocamera AI Ultra-Clear da 50 MP che si contraddistingue grazie a una serie di funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale che consentono di ottimizzare gli scatti e, di conseguenza, l’esperienza fotografica finale. Presente anche il supporto alla ricarica rapida: è infatti in grado di ricaricarsi fino al 20% in 10 minuti in modalità Turbo-Charging.

Quale momento migliore se non questo per procedere con l’acquisto di un nuovo smartphone? Nonostante l’HONOR X6b sia un dispositivo entry level vanta di caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per un uso quotidiano e per coloro che non sono in certa di prestazioni da top di gamma. L’offerta attualmente messa a disposizione da Amazon sconta il prezzo iniziale di listino di 149,90 euro del 30% facendolo dunque scendere a soli 99,90 euro.