Starlink: connettività satellitare senza costi iniziali

In alcune zone dell’Italia è attiva una nuova promozione targata Starlink. Una soluzione pensata per chi vive in aree difficilmente raggiungibili dalla rete tradizionale. L’azienda di Elon Musk propone così il proprio kit per la connessione satellitare gratuitamente. A condizione però che venga sottoscritto un abbonamento annuale. Chi accetta l’offerta deve aderire al piano Residenziale da 40€ al mese e restare attivo per almeno 12 mesi.

Durante il primo mese è possibile testare il servizio senza rischi. Se l’utente non è soddisfatto, può infatti restituire l’attrezzatura e ottenere un rimborso completo. Ma una volta superati i 30 giorni di prova l’impegno diventa automatico e vincolante. Il pagamento del primo canone scatta al momento dell’attivazione o dopo un mese dalla consegna dell’attrezzatura. Insomma un’opportunità unica. Soprattutto per chi si trova in zone rurali, montane o periferiche, dove la fibra è ancora un miraggio.

Starlink: un kit completo, ma attenzione alle condizioni

Il pacchetto fornito gratuitamente da Starlink ha un valore commerciale di 349€ e include antenna, supporto, router, cavi e alimentatore. Si tratta di un’offerta allettante, soprattutto considerando le performance. Essa infatti consente una velocità di download oltre i 150Mbps e un upload sopra i 25Mbps. Prestazioni più che valide per navigare, lavorare da remoto o accedere a contenuti multimediali senza interruzioni.

Questo kit gratuito però è soggetto a precise condizioni contrattuali. In caso di cancellazione anticipata, modifica del piano, mancato pagamento o cambio dell’indirizzo di servizio prima dello scadere dei 12 mesi, viene applicata una penale pari al costo del pacchetto stesso. Anche chi non restituisce l’attrezzatura durante il mese di prova incappa nella stessa sanzione. Starlink specifica che, sebbene tutti questi dettagli non siano ancora visibili sul sito italiano, tali condizioni sono già attive in altri Paesi europei. È consigliabile quindi verificare la copertura e leggere attentamente i termini ufficiali prima di aderire alla promo.