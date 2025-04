Very Mobile lancia il 5G incluso per le offerte IoT

Dal 7 aprile 2025, Very Mobile introduce una grande novità nel suo portafoglio, le offerte VeryThings. Ovvero soluzioni dedicate ai dispositivi Internet of Things che ora includono anche l’accesso gratuito alla rete 5G. Si tratta di un cambiamento che interessa tutti i nuovi clienti che attivano una SIM con queste opzioni, disponibili a partire da 2,99€ al mese. In particolare, le offerte Very Things2,99 e VeryThings 3,99 includono rispettivamente 1GB e 5GB di traffico dati, ora utilizzabili anche su rete 5G alla massima velocità disponibile, fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload.

Attivazione semplificata e servizi inclusi: ecco cosa cambia con Very Mobile

In precedenza, queste stesse offerte erano limitate al 4G Full Speed e per navigare in 5G era necessario attivare un’opzione extra a pagamento. Ma grazie a questa novità, con Very Mobile, l’abilitazione al 5G adesso diventa automatica e senza costi. Si semplifica così l’accesso alla rete più veloce per chi utilizza dispositivi smart, GPS, tracker o oggetti connessi, sfruttando le nuove potenzialità senza aumentare la spesa mensile.

È importante ribadire che le offerte Very Things, possono essere attivate esclusivamente con un nuovo numero, senza possibilità di portabilità. Esse restano disponibili online fino al 16 aprile e nei negozi fisici fino all’8 maggio. L’attivazione ha un costo di 9,99€ ed è gratuito solo se si acquista la SIM in confezione specifica presso Very Point. Nei negozi invece la scheda costa 10€, ma online il suo acquisto è gratuito a condizione che si scelga almeno un’offerta cui abbonarsi. Non è prevista l’eSIM per le Very Things, mentre è attivabile l’identificazione via SPID o CIE per le SIM acquistate sul sito.

Molti servizi sono inclusi senza costi aggiuntivi. Tra questi abbiamo VoLTE, Wi-Fi Calling, Ti ho Cercato, RingMe e hotspot che sono sempre disponibili. In caso di superamento dei Giga mensili, la navigazione viene bloccata, ma il cliente è libero di rinnovare la promo in anticipo. Se invece manca il credito, essa viene sospesa e riattivata solo dopo una ricarica. La rete 5G Very Mobile si appoggia a WindTre, che garantisce ampia copertura nazionale.