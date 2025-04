YouTube smuove la musica ed i contenuti: nasce Music Assistant AI

YouTube introduce Music Assistant, uno strumento che promette di trasformare il modo in cui si crea musica per i video. Dietro a questa innovazione si cela un’intelligenza artificiale capace di leggere le parole e trasformarle in suono. Frasi semplici come “musica rilassante per studiare” bastano per ottenere tracce personalizzate e libere da copyright. La promessa è chiara: libertà creativa senza limiti legali. Il tutto è integrato nel marketplace Creator Music, ora arricchito da questa funzione che strizza l’occhio al futuro. Non è forse il sogno di ogni creator quello di avere musica originale su misura, senza dover spendere un centesimo?

Le origini del progetto affondano nella funzione sperimentale Dream Tracks, dedicata ai brevi contenuti. Ora però il gioco si fa serio. Music Assistant estende le sue capacità ai video di lunga durata, ampliando l’orizzonte creativo. L’utente descrive atmosfera, strumenti, emozioni. L’intelligenza artificiale risponde con più versioni musicali, ognuna diversa, scaricabile, utilizzabile senza pensieri su YouTube. Il rischio di copyright svanisce. Questo nuovo approccio vuole dare a ogni video la colonna sonora che merita. Attualmente, la funzione è riservata alla versione beta di Creator Music di YouTube. Un assaggio di futuro, riservato a pochi, destinato a diventare standard per tutti si spera a breve.

Oltre la musica: sincronizzazioni, video e diritti su YouTube

Parallelamente, YouTube sta testando nuove funzioni dedicate ai contenuti brevi. Tra queste, la possibilità di sincronizzare automaticamente le immagini con la musica scelta, anche usando foto salvate sul telefono. Un’idea nata per rafforzare la sfida a TikTok, sempre più accesa. La direzione è chiara: dare ai creator strumenti veloci, intuitivi e potenti. Come ignorare poi il recente supporto di YouTube al No Fakes Act? Il colosso ha dichiarato il proprio impegno nel proteggere identità, voce e volto dagli abusi dell’intelligenza artificiale. Un gesto che rivela quanto la tecnologia possa essere strumento creativo, ma anche campo di battaglia etico. Non è forse questo il vero volto del futuro?