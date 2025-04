Passa a TIM anche online, ecco le promo migliori

Tutti gli utenti interessati a cambiare la propria offerta di rete mobile potranno farlo attivando una delle super proposte dell’operatore telefonico italiano TIM. Quest’ultimo, in particolare, sta proponendo in questi giorni online sul proprio sito ufficiale tante offerte di rilievo, con tanto incluso e ad un prezzo tutto sommato contenuto. Vediamo qui di seguito alcune delle proposte più interessanti di questo mese.

TIM, disponibili sul sito ufficiale tante offerte mobile per i nuovi clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo sul proprio sito ufficiale l’attivazione di tante offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte piuttosto convenienti e rivolte principalmente a tutti i nuovi clienti dell’operatore. Come riportato sul sito, quelle più interessanti sono le offerte di tipo operator attack ,quindi dedicate a chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Tra questi, sul sito sono riportati i seguenti operatori rivali:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Rabona Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, China Mobile (CMLink), Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile (Elimobile), Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Intermatica, Italia Power, Lyca Mobile, NTmobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Spusu, 1Mobile, Welcome Full (Vianova), Withu Italia, Wings Mobile.

Una delle offerte più convenienti è quella denominata TIM Power Iron Web New. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo estremamente basso pari a soli 6,99 euro al mese. Il bundle dell’offerta arriva ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione di TIM. Oltre a questo, il bundle prevede poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

A un euro in più, ovvero a 7,99 euro al mese, c’è poi l’offerta mobile denominata TIM Power Supreme Easy Web New. A differenza della precedente, qui gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati sempre per navigare in 5G. Queste sono solo alcune delle offerte mobile di TIM più convenienti disponibili sul sito ufficiale dell’operatore, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuna offerta.