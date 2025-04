Il telefono che profuma: Infinix punta sul design multisensoriale

Quante volte abbiamo pensato che ormai gli smartphone si assomigliano tutti? Schermo grande, fotocamere ovunque, nomi con sigle sempre più complesse… e poi? A un certo punto, per distinguersi davvero, bisogna osare un po’. E sembra che Infinix questa lezione l’abbia presa sul serio.

Smartphone e profumo diventano una cosa sola

Dopo averci stupito al Mobile World Congress con prototipi in grado di cambiare colore e un sistema di ricarica solare, l’azienda ci riprova. Stavolta però ha scelto un approccio ancora più inaspettato: un telefono… profumato. Sì, hai letto bene. Il nuovo Infinix Note 50s 5G+ arriverà in India con una particolarità piuttosto insolita: una scocca in pelle vegana che emana un leggero aroma, grazie a un profumo microincapsulato direttamente integrato nel materiale.

L’idea può far sorridere, certo. Ma se ci pensi, è anche una piccola rivoluzione sensoriale. Gli smartphone coinvolgono già la vista, l’udito e il tatto. Perché non anche l’olfatto? Secondo Infinix, la fragranza dovrebbe durare circa sei mesi – ovviamente dipenderà anche dall’uso che si fa del telefono e, soprattutto, se si decide di coprirlo con una custodia (che potrebbe smorzare o, paradossalmente, conservare l’aroma più a lungo).

Non sappiamo ancora che tipo di profumo sarà – floreale? speziato? qualcosa di più neutro? – ma è chiaro che l’obiettivo è sorprendere, far parlare di sé, e magari conquistare chi cerca qualcosa di diverso dal solito rettangolo high-tech.

Il lancio ufficiale è previsto per il 18 aprile, esclusivamente in India per ora. E no, al momento non ci sono segnali di una distribuzione globale. Ma mai dire mai: se dovesse piacere, chissà che non arrivi anche altrove.

Insomma, sarà anche un dettaglio frivolo, ma dimostra che nel mare di telefoni tutti uguali, c’è ancora spazio per un po’ di creatività. E magari per qualcosa che profuma anche di futuro.