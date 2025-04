Amazon Music Unlimited: nuova promo con 3 mesi GRATIS

Amazon lancia una promozione imperdibile per chi ama il mondo della musica. Quest’ultima permette di accedere gratuitamente per 3 mesi a Amazon Music Unlimited. La piattaforma offre un’esperienza di ascolto premium. Con un catalogo che supera i 90 milioni di brani, tutto il mondo musicale sembra essere a portata di clic. Dai grandi successi internazionali agli artisti emergenti, passando per playlist tematiche, album completi e migliaia di podcast aggiornati ogni giorno. Tutto ciò senza interruzioni pubblicitarie, con skip illimitati e la possibilità di ascoltare musica anche offline.

Amazon Music Unlimited: come accedere alla promo

La promozione è valida fino al 16 aprile, ed è rivolta a tutti i nuovi utenti. Anche a chi decide di creare un nuovo account Amazon. Attivarla è semplicissimo. Basta visitare la pagina dedicata all’offerta, cliccare su “Iscriviti ora – paga dopo”. Per poi seguire i passaggi indicati. In pochi minuti sarà possibile iniziare ad usare la piattaforma in modo gratuito. Senza obblighi o vincoli di alcun tipo. È l’occasione perfetta per testare un servizio di altissima qualità senza alcun rischio. Terminati i 3 mesi gratuiti, sarà l’utente a decidere se continuare o meno. In caso di conferma, il costo è di 10,99 euro mensili.

Il servizio è disponibile su ogni tipo di dispositivo. È possibile usarlo su smartphone, tablet, PC. Ed anche tramite Alexa sui dispositivi Echo. Le app per Android e iOS/iPadOS sono fluide, intuitive e pensate per offrire il massimo comfort d’ascolto in ogni momento della giornata.

Se siete interessati ad Amazon Music Unlimited quest’ultima potrebbe essere l’occasione perfetta per provare tale opzione senza alcun costo. Con i tre mesi gratuiti è possibile immergersi nel mondo della piattaforma e scoprire se risponde alle proprie esigenze di ascolto musicale. Si tratta dell’occasione ideale e per tale motivo è utile non perdere tempo. Come accennato, la promo è disponibile solo fino al 16 aprile. Dunque, sono disponibili ancora alcuni giorni per approfittare di tale occasione.