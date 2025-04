Torna in WindTre, super promo folle a basso costo

Anche per il mese di aprile 2025 l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di stuzzicare i suoi ex clienti con una super offerta mobile. Gli ex clienti potranno infatti tornare con l’operatore attivando un’offerta eccezionale, ovvero WindTre GO 200 XXS 5G. Una delle peculiarità che la contraddistingue è la disponibilità di un bundle mensile estremamente ricco ma ad un costo mensile decisamente basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in WindTre anche ad aprile con un’offerta mobile low cost favolosa

Gli ex clienti WindTre potranno tornare ufficialmente con l’operatore telefonico italiano attivando un’offerta davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama WindTre GO 200 XXS 5G. I fortunati ex clienti potranno attivarla sul proprio numero telefonico ad un prezzo estremamente molto basso. Il costo per il rinnovo è infatti pari a solo 4,99 euro al mese. Nonostante questo prezzo, gli utenti potranno accedere a tante cose.

Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre sfruttabili per navigare non solo con connettività 4G, ma anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta comprende inoltre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti non dovranno sostenere alcuna spesa per l’attivazione e per la scheda sim, dato che l’operatore sta proponendo entrambi gratuitamente.

Gli utenti che attiveranno questa offerta potranno scegliere di pagare sia con credito residuo sia tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Come spesso accade, anche per questa offerta l’operatore ha avviato una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito uno degli sms inviati dall’operatore ai suoi ex clienti selezionati.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 16/04. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go200xxs5gecm”.