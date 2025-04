Dacia Redust Offroad Edition: la Duster che non teme più nulla

La Dacia Duster continua a imporsi nel panorama automobilistico europeo. In Italia, oltre 10.700 unità vendute nei primi tre mesi del 2025 raccontano un successo che non accenna a rallentare. Il SUV rumeno, noto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, ha conquistato anche chi cerca praticità e versatilità. Tuttavia, si è sempre avvertita l’assenza di una vera versione pensata per l’off-road. Dunque, chi poteva colmare questo vuoto se non Carpoint? Dopo la versione Redust Sport, l’azienda ha spinto ancora oltre, dando vita alla Redust Offroad Edition.

Un SUV pronto a sfidare ogni sentiero

Chi ha detto che una Dacia Duster non possa affrontare i terreni più ostili? Con la nuova Dacia Offroad Edition, ogni ostacolo sembra improvvisamente superabile. L’ultima generazione del SUV è stata completamente reinterpretata in chiave fuoristradistica. Il frontale impone rispetto grazie a ampie barre di protezione. Le stesse si ritrovano nella parte posteriore, quasi a proteggere un’anima che vuole osare. Le pedane laterali rafforzano la presenza scenica del mezzo, mentre i passaruota allargati raccontano già da lontano una vocazione estrema. Il cofano, scolpito e aggressivo, ospita prese d’aria funzionali.

Il tetto della Dacia coglie un portapacchi con luci integrate, dettaglio che strizza l’occhio a chi ama perdersi nel buio dei boschi. E poi ci sono le piastre di protezione, fondamentali per chi ha intenzione di spingersi oltre la strada asfaltata. Il tutto poggia su cerchi da 16 pollici abbinati a pneumatici 235/65, specifici per l’off-road. L’assetto, rialzato in modo strategico, permette alla Dacia Duster di affrontare terreni difficili senza paura.

Motore e prezzo della nuova avventurosa Dacia

Tra le versioni disponibili, quella con il motore benzina TCe 130 Mild Hybrid e trazione integrale rappresenta la scelta più coerente. È qui che la trasformazione trova la sua massima espressione, anche se Carpoint ha voluto offrire l’allestimento per tutte le motorizzazioni. Dunque, la passione per l’avventura deve piegarsi alle scelte di motore? La versione Dacia TCe 130 4×4 Redust Offroad Edition parte da 28.990 euro. La variante Full Hybrid sale invece a 32.490 euro. Prezzi che parlano chiaro: la libertà non è gratuita, ma forse vale ogni euro speso. Resterà confinata alla Dacia Duster o la vedremo anche sulla Dacia Bigster?