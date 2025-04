iPad Fold potrebbe arrivare entro il prossimo anno

I dispositivi con display pieghevole si sono affermati ormai da diversi anni ma Apple ha volontariamente deciso di restare fuori dal settore per potersi probabilmente dedicare alla realizzazione di dispositivi dalla qualità impeccabile. A tal proposito, è impossibile negare che i primi smartphone flessibili apparsi sul mercato siano stati esperimenti che hanno permesso alle aziende di scoprire pian piano quali aspetti avrebbero dovuto migliorare. Apple ha adottato una strategia differente, puntando alla creazione di device ottimizzati. Il suo impegno nello sviluppo di un primo dispositivo dotato di display flessibile è stato testimoniato dalla comparsa di numerosissimi brevetti. I documenti emersi hanno dato modo di osservare le soluzioni ideate da Apple alimentando l’emergere di ipotesi per le quali, l’iPad sarebbe stato il primo prodotto dell’azienda di Cupertino a ricevere un display pieghevole. In seguito si sono fatte strada ulteriori notizie per cui anche un iPhone Fold avrebbe presto fatto la sua comparsa. Di recente è stato affermato che il melafonino arriverà soltanto nel 2027. Il primo iPad Fold, invece, potrebbe arrivare prima di quanto immaginiamo.

iPad Fold: tutto quello che sappiamo sul primo dispositivo Apple con display flessibile

A esporsi riguardo le tempistiche entro le quali Apple potrebbe presentare al pubblico il primo iPad Fold è l’analista Jeff Pu. La fonte si oppone a quanto precedentemente affermato da Mark Gurman. Quest’ultimo ha più volte sostenuto che il primo iPad pieghevole arriverà soltanto tra qualche anno, probabilmente nel 2028. Pu, invece, afferma che il dispositivo si trova già in fase di sviluppo e che entro il prossimo anno potrebbe debuttare insieme all’iPhone Fold. In merito al melafonino, i tempi calcolati dall’analista sono invece coerenti con quanto già trapelato in rete per cui l‘iPhone Fold debutterà quasi sicuramente nel 2026.

Le specifiche dei due dispositivi non sono ancora chiare ma pare che l’iPad Fold potrebbe avere un display da 18,8 pollici. Prossimamente maggiori informazioni potrebbero fornire i dettagli sulle specifiche tecniche e il design pensato da Apple.l