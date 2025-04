Smart #5 Brabus: il SUV elettrico che porta una svolta nel brand

La Smart #5 Brabus si distingue da qualsiasi modello passato per un’estetica affascinante e aggressiva. Con una lunghezza di quasi 4,7 metri e un passo da ammiraglia, il veicolo occupa la strada con una presenza imponente. La carrozzeria, caratterizzata da linee moderne e dettagli sportivi, non lascia spazio a dubbi: è una vera Brabus. Cerchi Monoblock Zda da 21 pollici, loghi flottanti e accenti rossi accentuano la sportività di questa prestante Smart. Il frontale, con fari orizzontali, e il posteriore, con gruppi ottici simili, enfatizzano poi il carattere deciso e raffinato. A chi non piace un’auto che non passa inosservata?

Interni, tecnologia, comfort ed un motore da sogno per la nuova Smart

La Smart #5 Brabus ha caratteristiche favolose anche al suo interno. I sedili “zero-gravity” reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in alcantara e pelle, garantiscono un comfort eccezionale. Le cuciture rosse e i dettagli in carbonio arricchiscono l’abitacolo, creando un’atmosfera sportiva ed elegante. L’illuminazione ambientale a 256 colori permette di personalizzare ogni angolo dell’auto, mentre la tecnologia avanzata non lascia nulla al caso. Non è solo un veicolo, è un’esperienza. E se l’abitabilità non fosse sufficientemente spaziosa, i sedili posteriori riscaldabili e regolabili offrono comfort anche ai passeggeri. Cos’altro desiderare in un SUV Smart?

La Smart #5 Brabus è decisamente la più potente e grossa ideata dal brand fino ad oggi. Possiede la bellezza di 645 CV, sprigionati dai suoi due motori elettrici. La trazione integrale e la coppia di 710 Nm garantiscono performance straordinarie. La Smart impiega appena 3,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 210 km/h. Un’auto che promette di far girare la testa, unendo sostenibilità e adrenalina. E chi avrebbe mai pensato che Smart potesse sfidare le leggi della velocità con un’auto elettrica? Con una batteria da 100 kWh, la ricarica rapida e un’autonomia di 540 km, la Smart #5 Brabus si conferma ideale anche per le lunghe avventure. Il prezzo di partenza? 63.294,45 euro, costo alto giustificato dalle prestazioni e dall’esclusività.