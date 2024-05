Vodafone, non ha certo bisogno di presentazioni, è uno degli operatori telefonici più importanti in Italia, ma anche in altri paesi del mondo.

In totale il gruppo Vodafone presenta infatti 362 milioni di clienti in tutto il mondo, e solo 115 milioni sono in Europa. I motivi che si celano dietro a questi numeri così alti sono sicuramente da imputare all’ottima qualità dei servizi dell’operatore telefonico che punta al massimo per i suoi clienti.

Vodafone propone agli utenti una serie di tariffe telefoniche davvero molto interessanti, che si basano sempre sulla qualità del servizio e anche sui costi vantaggiosi.

Vodafone: quali sono le migliori offerte del momento?

Attualmente Vodafone propone una serie di promozioni telefoniche pensate per una diversa tipologia di clienti, che vanno dalle offerte pensate per gli utenti provenienti da altri operatori telefonici, per gli utenti che già posseggono la linea fissa di Vodafone oppure per i clienti giovani.

Vediamo insieme quali sono le migliori offerte dell’operatore in questo momento.

Come prima offerta segnaliamo la RED MAX UNDER25, tariffa pensata esclusivamente per i giovani con meno di 25 anni e che prevede minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso l’Unione Europea, 100 giga in 5G e alcuni servizi come Rete sicura e Vodafone Club (pagando con SmartPay riceverai 10 giga extra e altri vantaggi). Il tutto a soli 9,99 € al mese.

Per quanto riguarda, invece, gli utenti provenienti da operatori telefonici virtuali tipo Poste Mobile, Fastweb e Iliad, Vodafone propone BRONZE PLUS, offerta che prevede minuti SMS illimitati e giga illimitati in 5G si attivi l’offerta con SmartPay oppure 150 giga al mese a soli 9,99 € al mese.

Un’altra offerta da non perdere, questa volta per le famiglie che hanno già la linea fissa di Vodafone, è FAMILY+, che prevede minuti e SMS illimitati e giga illimitati in 5G a 9,99 € al mese. In questo caso il costo di attivazione della Sim è del tutto gratuito.