È boom di anticipazioni sui nuovi smartphone pieghevoli Samsung. A poche settimane dal loro debutto ufficiale, sempre nuove indiscrezioni si diffondo in rete rivelando una caratteristica dopo l’altra dei dispositivi in arrivo. Al momento l’attenzione è tutta riposta sul Samsung Galaxy Z Fold 6, apparso in alcune immagini che hanno rivelato il display esterno e in nuove foto che mettono in risalto quella che sarà la fotocamera esterna del pieghevole.

Non ci resta, quindi, che fare il punto della situazione e scoprire insieme come sarà fatto il prossimo Galaxy Z Fold. Quali saranno i suoi punti di forza e quali aspetti l’azienda potrebbe ancora migliorare, soprattutto se decisa a procedere con un aumento del costo di vendita.

Samsung Galaxy Z Fold 6: design, specifiche e costo del nuovo pieghevole!

Iniziamo da quelle che saranno le novità introdotte da Samsung al design del suo pieghevole. Una foto condivisa dal leaker Ice Universe permette di osservare il presunto display esterno del Galaxy Z Fold 6 che, a quanto pare, potrebbe presentare delle differenze rispetto al suo predecessore offrendo una superficie d’utilizzo leggermente più ampia. Non sono emerse ulteriori notizie riguardo il design del dispositivo, che dovrà proporre funzionalità decisamente avanzate e ottime prestazioni per convincere il pubblico a procedere con l’acquisto.

A far temere per le sorti del pieghevole compensa anche un’ultima voce emersa, che smentisce quanto trapelato in precedenza circa la possibilità che Samsung introducesse fotocamere migliori. A quanto pare l’unica novità riguarderà l’aspetto estetico dei sensori leggermente diversi dai precedenti ma non in grado di offrire prestazioni migliori.

Il vero e proprio punto di forza del dispositivo potrebbe infatti risiedere al suo interno. Il Galaxy Z Fold 6 accoglierà appunto un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e probabilmente una batteria più grande rispetto al Galaxy Z Fold 5.

Non sappiamo ancora molto su quelle che saranno le funzionalità introdotte sul dispositivo ma l’idea che Samsung decida di puntare sull’AI offre una speranza sulle sorti dello smartphone che, al momento, potrebbe essere davvero deludente per gran parte degli utenti, soprattutto in vista di un aumento del costo finale.