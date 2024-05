In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di conoscere numerose informazioni sui prossimi pieghevoli Samsung ma la confusione è ancora parecchia, soprattutto se considerate le voci riguardanti le varie versioni di Galaxy Z Fold e Z Flip che potrebbero presto debuttare.

Rivolgendo al momento il nostro interesse nei confronti dei top di gamma per eccellenza, le aspettative non sono molto alte e influisce non poco l’ultima informazione fornita da Techmaniacs.

Samsung proporrà i suoi pieghevoli a un costo più alto

Da Techmaniacs, e riprese dal portale phonearena.com, provengono le ultime notizie riguardanti le prossime mosse di Samsung. La prima è sicuramente la più sconcertante, che va a smentire quanto fino ad ora sostenuto da gran parte delle voci e riguarda la data dell’evento Galaxy Unpacked dedicato ai prossimi pieghevoli.

Fino ad ora tutte le fonti sono state concordi nell’affermare che Samsung avrebbe presentato i suoi dispositivi durante un evento che si terrà a Parigi il 10 luglio 2024. A quanto pare potrebbero esserci dei dubbi: probabilmente il Galaxy Unpacked si terrà il 24 luglio così da rendere la presentazione degli smartphone più vicina all’inizio delle Olimpiadi 2024, che avranno inizio il 26 luglio proprio a Parigi.

Un altro dettaglio proveniente da Techmaniacs riguarda poi il costo dei pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 potrebbero subire un aumento di ben 100,00 euro rispetto ai modelli dello scorso anno.

L’attendibilità delle notizie è tutta da valutare e soltanto nelle prossime settimane potremmo giungere a conclusioni leggermente più plausibili. Ad oggi non possiamo che riflettere riguardo la possibilità che Samsung attui un rincaro non indifferente sui suoi dispositivi e immaginare che ciò non sarà sicuramente ben apprezzato da gran parte degli utenti, le cui aspettative sono già abbastanza basse per via delle notizie sulle scarse novità introdotte dall’azienda sudcoreana. È bene sottolineare che la situazione potrebbe essere ribaltata dall’arrivo ufficiale dei dispositivi, che potrebbero alla fine rivelarsi davvero validi e stupire tutti gli appassionati.