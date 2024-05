Unieuro sorprende sempre con le sue fantastiche offerte a sconti speciali e prezzi assolutamente convenienti. Lo store, sempre più amato dai suoi clienti, continua a conquistare fama battendo la concorrenza grazie alle sue super promozioni allettanti su prodotti tech di ultima generazione. Partendo dai semplici smartphone, agli elettrodomestici più ambititi ed utili per la propria casa, Unieuro propone qualunque cosa e anche di diversi brand! Una delle cose migliori è che i costi, già di per sé economici, possono essere rateizzati e le spese non gravano sulle spalle degli utenti.

Unieuro consente di effettuare acquisti sia nei tantissimi negozi sparsi nelle differenti regioni d’Italia che sul suo sito web. Andando su quest’ultimo comprare ciò che serve a sconti super è ancora più semplici perché bastano davvero pochissimi minuti ed un dispositivo che abbia connessione ad internet. Unieuro propone periodicamente promo speciali su prodotti diversi o anche su una specifica categoria: su quale si sarà concentrato stavolta?

Solo da Unieuro i migliori tablet Samsung in sconto fino al 2 giugno

In esclusiva da Unieuro potrai acquistare un nuovo fantastico tablet Samsung risparmiando. Ci sono diversi modelli tra cui scegliere con altrettanti differenti prezzi, così sarai sicuro di trovare qualcuno che rientri nel tuo budget e ti consenta di non spendere una cifra superiore da quella prevista.

Unieuro mette a tua disposizione il favoloso Samsung Galaxy Tab A9+ a 179,99 euro, facendoti risparmiare 60 euro sul prezzo originale di listino. Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet AI Android 14.6 è destinato a chi cerca un dispositivo più sofisticato, più tecnologico e che abbia soldi da spendere, il tablet infatti costa 1.369,00 euro. Scendendo di nuovo come prezzo, potresti optare per il Samsung Galaxy Tab A9 a 149,99 euro oppure per il Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 Pollici ad appena 399,90 euro. Altri modelli sono il Samsung Galaxy Tab S9 FE a soltanto 519,90 euro ed il Samsung Galaxy Tab S9 Tablet AI Android 11 Pollici Dynamic AMOLED al costo eccezionale di 799,90 euro.

Non perdere l’opportunità di acquistare un tablet ad un prezzo fantastico. Corri da Unieuro, sfoglia il volantino qui sotto e se vuoi completa immediatamente il tuo ordine sul sito web per ricevere il dispositivo a casa in poco tempo.