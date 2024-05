Una delle migliori occasioni degli ultimi anni è disponibile direttamente su Amazon, arriva infatti la possibilità di acquistare un notebook HP raggiungendo un risparmio inedito ed esclusivo, che porta il consumatore a poter spendere poco, e godere allo stesso tempo di ottime prestazioni generali.

Precisamente parliamo del modello 14s-dq3000sl, un notebook che presenta processore Intel Celeron N4500, affiancato da 4GB di RAM DDR4 ed una memoria interna su SSD da 128GB, che permette di godere compiutamente di tutte le sue performance, raggiungendo velocità ben superiori al normale. Il tutto viene condito dalla presenza di un display da 14 pollici, un IPS LCD con risoluzione FHD di ottima qualità e trattamento antiriflesso.

Notebook HP: offerta assurda su Amazon

Il notebook HP ha uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti, poiché al giorno d’oggi avete la possibilità di acquistarlo con un esborso assolutamente inedito. La spesa finale che dovete sostenere equivale a soli 249,99 euro, con un risparmio pari al 24% del prezzo originario, essendo consigliato da 329,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con nessuna personalizzazione software, se non proprio l’HP PC Manager, essenziale anche per l’installazione di tutti i driver necessari al funzionamento. Lo chassis presenta colorazione metallica, con webcam TrueVision a 720p e risoluzione HD, il peso complessivo di 1,46 kg facilita sicuramente il trasporto, rendendolo molto facile da spostare, anche grazie allo spessore di solo 1,79cm. L’autonomia complessiva è più che sufficiente, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che può durare fino a 7 ore e 30 minuti, stando comunque ai dati che sono stati forniti direttamente da HP, numeri perfettamente allineati con gli standard a cui si siamo solitamente abituati per dispositivi di questo tipo.