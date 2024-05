Lamborghini ha annunciato il richiamo, a livello globale, di 2.133 veicoli Urus Performante e UrusS. Quest’ultimi sono stati prodotti tra dicembre 2023 e febbraio 2024. A riferirne il motivo è un documento della NHTSA (ente federale per la sicurezza stradale). Secondo quanto riportato la decisione è stata necessaria a causa di un problema relativo al cofano di queste vetture Lamborghini. Nello specifico si tratta del gancio di chiusura. Il suo malfunzionamento potrebbe causare l’apertura del cofano durante la guida ad alta velocità o potrebbe addirittura arrivare a distaccarsi dal veicolo.

Lamborghini ritira alcuni dei suoi modelli per problemi al cofano

Il difetto riscontrato risulta dai rivetti che fissano il gancio al cofano. Nello specifico, è stata un’anomalia nella produzione a causarne il malfunzionamento. Infatti, i perni montati sugli attacchi della chiusura presentano una deformazione insufficiente. Questo potrebbe causare dei problemi quando la propria Lamborghini supera 150 Km/h poiché il movimento potrebbe generare dei piccoli spazi tra il cofano e il paraurti. Ciò permette all’aria di entrare causando il potenziale cedimento dell’intero sistema di fissaggio.

Considerando tale premessa il cofano potrebbe sollevarsi inaspettatamente durante la guida causando problemi per la visuale del conducente. Come accennato in alcuni casi potrebbe addirittura staccarsi completamente aumentando il rischio di incidenti.

Il problema era emerso già lo scorso agosto, quando Lamborghini ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti europei. Quest’ultime lamentavano vibrazioni eccessive, rumori e disallineamenti. Anche se non erano poi stati riscontrati ulteriori casi, a febbraio, dopo aver ottenuto la terza richiesta di assistenza, Lamborghini ha deciso di condurre una seconda analisi. Quest’ultima ha confermato le carenze riguardo il cofano dei veicoli Urus. Oltre al ritiro dei veicoli coinvolti l’azienda auto è intervenuta direttamente per la risoluzione dei problemi riguardanti il cofano delle sue vetture. Questo vuol dire che i SUV realizzati a partire da febbraio 2024 non dovrebbero più presentare tali problematiche.