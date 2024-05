Sono emerse nuove informazioni riguardo alla potentissima NVIDIA GeForce RTX 5090 della serie “Blackwell“. Quest’ultime rivelano un design completamente rinnovato della scheda PCB e una memoria con interfaccia GDDR7 a 512bit. Tali aggiornamenti promettono miglioramenti significativi nella gestione della memoria e nelle prestazioni complessive della GPU.

Secondo le ultime voci provenienti dal forum Chiphell, discusse dall’utente Panzerlied, la GeForce RTX 5090 avrà una configurazione di memoria estremamente densa. Ciò rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle moderne interfacce di memoria delle schede grafiche di fascia alta, che generalmente si fermano a 384bit, segnando un ritorno all’era dei 512bit.

NVIDIA pronta a rilasciare una GPU fenomenale

Una recente immagine mostra la configurazione della memoria della RTX 5090. Secondo quanto riportato sembra che la scheda avrà un totale di 16 moduli DRAM GDDR7, distribuiti con quattro moduli nella parte superiore, cinque su ciascun lato e due nella parte inferiore. Tale configurazione richiederà un design completamente nuovo del PCB, in grado di supportare un layout più complesso e una maggiore quantità di memoria.

La GeForce RTX 5090 Founders Edition pare utilizzerà tre PCB separati. Al momento non è chiaro se ciò significhi tre PCB distinti all’interno di una singola scheda o un’architettura diversa. La soluzione di raffreddamento proposta include un sistema a doppia ventola per dissipare efficacemente il calore generato dalla GPU e dalla memoria. Si parla anche di memoria a doppia faccia, con anticipazioni di fino a 32 GB di memoria, con varianti per workstation che potrebbero arrivare a 64 GB.

Inoltre, sono previste possibili nuove soluzioni di raffreddamento per la linea di schede grafiche GeForce RTX 50 “Blackwell”. Non basta che osservare questi prototipi in azione per scoprire se tali design saranno effettivamente implementati nei prodotti finali. Il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 5080 e RTX5090 è atteso per il quarto trimestre del 2024.

La comunità tecnologica è in fermento per scoprire come questi avanzamenti si tradurranno in esperienze di gioco e applicazioni professionali.