Il connubio tra Lancia e i Rally rappresenta la storia del motorsport. La casa torinese è una delle più vincenti di sempre nella categoria, con un palmarès che può vantare 11 titoli costruttori e 10 mondiali di cui sei consecutivi, oltre ad un eccezionale numero di vittorie.

Tra le vetture più iconiche di Lancia che hanno corso sulle strade asfaltate e sterrate di tutto il mondo ci sono la Fulvia Coupé, la Stratos, la 037 e la leggendaria Delta. Ritiratasi ufficialmente dalle corse nel 1991, alcuni dei record del brand sono ancora in piedi.

Il mondo del rally è legato indissolubilmente a Lancia e viceversa, per questo motivo il lancio ufficiale della nuova Ypsilon rappresenta un nuovo inizio per l’azienda. L’evento ufficiale, disponibile su YouTube, ha sancito anche il ritorno ufficiale del marchio nelle competizioni motoristiche.

Lancia ha confermato che il brand tornerà a gareggiare nei Rally con la nuovissima Ypsilon Rally 4 HF e alla Squadra Corse

Lancia riparte dalla nuova Ypsilon Rally 4 HF e dalla Squadra Corse. La vettura sarà spinta da un motore turbo da 1,2 litri. Il propulsore sarà caratterizzato da 3 cilindri in grado di sprigionare 212 CV.

Il pilota potrà azionare un cambio manuale a 5 marce che trasmetteranno la potenza alle ruote anteriori che saranno dotate anche di un differenziale autobloccante meccanico. Come affermato da Luca Napolitano, CEO di Lancia, la scelta di presentare questa vettura è stata fortemente voluta per ripartire dalle basi per avere un approccio pragmatico alle competizioni.

La sfida riparte dal gruppo Rally 4, una categoria dedicata alle vetture compatte. Nonostante le chiare difficoltà, l’obiettivo è quello di vincere. Tuttavia, il brand è consapevole che sarà un percorso di crescita importante, possibile anche attraverso i giovani piloti.

Per tutti coloro che vorranno mettersi alla guida di una vettura stradale derivata da quella dedicata ai rally, Lancia ha annunciato anche la nuova Ypsilon HF. Caratterizzata da un motore elettrico da 240 CV, sarà disponibile a partire dal 2025. Le linee richiameranno la vettura da competizione e saranno adottate soluzioni uniche come l’assetto ribassato e la carreggiata allargata.