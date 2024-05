Xiaomi Redmi 12 può essere considerato come uno dei migliori smartphone di fascia medio-bassa tra quelli attualmente in commercio, per la sua capacità di mettere a disposizione ottime specifiche tecniche, ad un prezzo tutt’altro che elevato.

Il prodotto integra al proprio interno processore MediaTek Helio G88, un SoC di discreta qualità, che viene affiancato da una configurazione di base più che sufficiente: composta da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna complessiva (espandibile con microSD). Il display è molto ampio, trattasi di un IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, che prevede risoluzione FullHD+ ed un refresh rate che può raggiungere i 90Hz.

Xiaomi Redmi 12: che prezzo assurdo su Amazon

E’ arrivato il momento che stavate aspettando, lo Xiaomi Redmi 12 è in vendita ad un prezzo estremamente conveniente. Leggendo le cifre su Amazon si possono notare due aspetti: da un lato che il valore più basso raggiunto recentemente era stato di 149 euro, dall’altro che tale cifra è stata ulteriormente ridotta da Amazon, sino ad arrivare ad una spesa da sostenere pari a soli 139 euro. Potete acquistarlo qui.

Occasione perfetta per mettere le mani su un dispositivo comunque molto interessante anche in termini di specifiche tecniche generali, come la batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida da 18W ed allo stesso tempo garantisce lunghe giornate di utilizzo continuativo, passando poi per il comparto fotografico posteriore, composto da 3 sensori differenti, con il principale che raggiunge addirittura i 50 megapixel.

Tutto questo è disponibile su Amazon con consegna rapidissima, disponibilità no brand (ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore) e garanzia della durata legale di 2 anni con validità decorrente dalla consegna effettiva dell’ordine presso il vostro domicilio. Il reso è possibile solo entro 14 giorni.