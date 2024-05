Arriva la Fiat 500 Ibrida: Stellantis vuole produrre 1 milione di auto

Le recenti dichiarazioni del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, raccolte durante un incontro con i partner sindacali a Torino ci mostrano quale sia il futuri prossimo dell’azienda in maniera chiara ed approfondita. Una delle notizie che ha probabilmente suscitato maggiore interesse è la conferma di una nuova Fiat 500 con motorizzazione ibrida.

Il modello di Fiat 500 con questa tipologia di propulsione era ormai atteso da parecchio tempo e va ad unirsi alle auto ecologiche della casa insieme alla versione elettrica già in produzione nello stesso stabilimento. Stellantis cercherà di modificare la struttura che le auto già dispongono adattandolo al sistema ibrido, senza apportare troppi e costosi cambiamenti. In tal modo risponderebbe sia alle richieste del mercato moderno, sia alle diverse norme europee nate di recente sulla sicurezza.

Stellantis punta a divenire una delle aziende più importanti in Italia

Oltre alla Fiat 500, a Melfi, è prevista l’introduzione di una nuova versione ibrida della Jeep Compass, aumentando ancor di più la possibilità di clienti di scegliere una vettura elettrificata. Stellantis non solo si concentra sulle nuove produzioni di auto in sé, ma anche sul rinnovamento della forza lavoro dei propri stabilimenti. L’azienda prevede infatti di assumere giovani lavoratori per cercare di garantire auto sempre più accessibili e di qualità superiore a tutti i clienti del nostro Paese. La società cercherà con tutte le sue forse di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030. Ciò mostra ancora una volta quanto siano importanti i diversi stabilimenti Stellantis sul territorio e di quanto possano avere un impatto importante sull’industria automobilistica nostrana e sull’economia italiana.

La creazione di nuovi posti di lavoro e l’aumento della produzione possono anche portare a un aumento della competitività del settore, contribuendo così alla ripresa economica. Con nuove produzioni ed investimenti nelle assunzioni, gli obiettivi di produzione segnati nella roadmap Stellantis potrebbero davvero essere raggiunti, ponendo l’azienda come uno degli attori più importanti nel settore per la sua crescita.