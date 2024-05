Un prezzo davvero incredibile vi attende proprio in questi giorni direttamente su Amazon, data la possibilità di acquistare l’Apple MacBook Pro, raggiungendo uno sconto quasi mai visto prima: 500 euro in meno del listino originario.

Il dispositivo attualmente in promozione prevede tante peculiarità in grado di renderlo unico nel proprio genere: in primis la presenza di un processore estremamente performante, quale è appunto Apple M3 Pro, una CPU con 11-core con GPU 14-core ad alte prestazioni, affiancato da una configurazione di base che prevede anche 18GB di RAM e 512GB di memoria interna (almeno per la configurazione oggi in promozione).

Apple MacBook Pro: offerta da non perdere valida oggi

Prezzo imperdibile attivo sull’Apple MacBook Pro in vendita dal 2023, un prodotto eccellente sotto tantissimi aspetti e punti di vista, che oggi conquista i favori degli utenti con un risparmio assolutamente degno di nota. Dovete sapere che il suo valore di listino sarebbe di 2599 euro, ma per avvicinare il maggior numero di acquirenti possibili, Amazon ha deciso di ridurlo del 19%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 2099 euro (con un risparmio addirittura di 500 euro). Collegatevi qui per l’acquisto.

La versione in promozione prevede la colorazione Nero Siderale, una delle più belle ed interessanti tra quelle attualmente in circolazione, capace di conferirgli un aspetto estetico sicuramente più accattivante ed elegante del classico grigio caratteristico di tutti i MacBook. La batteria è stata fortemente migliorata rispetto ai modelli precedenti, dovrebbe garantire, secondo quanto annunciato da Apple, anche 18 ore di utilizzo continuativo, prima di dove necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il display da 14,2 pollici, al netto di tutte le ottime specifiche tecniche, rappresenta il fiore all’occhiello di un prodotto che riesce e può fare la differenza nel settore di appartenenza.