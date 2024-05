Anche a maggio, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha proposto svariate super offerte di rete mobile. Tra le più apprezzate, troviamo sicuramente quelle della gamma Very Promo Flash. Si tratta di offerte estremamente convenienti e dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Tuttavia, gli utenti interessati avranno pochissimi giorni per poterle attivare, dato che a giugno l’operatore aggiornerà il suo catalogo di offerte. Vediamo quali sono le offerte del momento da attivare.

Very Mobile, ultimi giorni per attivare le super offerte della gamma Flash

Gli utenti interessati a passare a Very Mobile avranno ancora pochissimi giorni per poter attivare una delle super offerte di rete mobile dell’operatore virtuale. Come già accennato in apertura, infatti, a giugno l’operatore telefonico virtuale aggiornerà il suo catalogo e non sappiamo se queste offerte saranno ancora disponibili all’attivazione.

Come già detto, si tratta di offerte mobile estremamente convenienti e che arrivano ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata Very 5,99 Promo Flash Back! XL. Quest’ultima, come suggerisce il nome, ha un costo di appena 5,99 euro al mese. Nonostante il prezzo basso, l’offerta arriva ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Rimane poi disponibile all’attivazione per chi vuole esagerare anche l’offerta mobile denominata Very 9,99 Promo Flash XL. In questo caso, infatti, gli utenti avranno a disposizione addirittura 320 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta sarà pari a 9,99 euro al mese.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di offerte mobile rivolte a chi richiede la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU.