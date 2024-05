Incentivi auto 2024, ora sono ufficiali: Motus-E detta la linea da seguire

Finalmente, secondo quanto riportato ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale, gli incentivi auto 2024 sono arrivati per tutti. C’era stato un periodo di magra nel mercato delle automobili durante gli scorsi mesi proprio a causa del ritardo di questo tanto atteso Ecobonus.

Al momento però tutto sembra essere al suo posto: i soldi sono in arrivo sulla piattaforma e inoltre le associazioni si esprimono positivamente a riguardo.

Incentivi auto 2024: Motus-E esprime la sua soddisfazione e propone una programmazione

Dopo aver firmato l’appello verso il Governo in cui si chiedeva aiuto per il settore auto, ecco la reazione da parte di Motus-E, la quale è stata molto positiva:

“L’introduzione dei nuovi incentivi per le auto rappresenta una notizia eccellente per i cittadini e per l’intero sistema Italia. Grazie a queste agevolazioni, il nostro paese potrà avvicinarsi nuovamente agli altri grandi mercati europei e riacquistare il suo giusto ruolo nel settore automobilistico. Sebbene la durata della misura sia attualmente limitata a sei mesi, e sia un peccato non aver allineato il tetto di prezzo delle auto elettriche incentivabili a quello delle ibride plug-in, gli incentivi offrono comunque valori significativi per le auto a zero emissioni. Questo permetterà a molti automobilisti di considerare l’acquisto di veicoli elettrici e di usufruire dei numerosi vantaggi che questa tecnologia offre. Per stabilizzare il mercato italiano e allinearlo alla varietà di alimentazioni presente nell’UE, sarà fondamentale iniziare a definire politiche incentivanti con una visione a medio termine. Questo approccio consentirà a cittadini e imprese di pianificare le proprie scelte in un contesto chiaro, prevedibile e ben strutturato“.

L’associazione si è detta molto soddisfatta per l’arrivo dei nuovi incentivi che andranno a dare una forte mano al mercato auto 2024. Allo stesso tempo non si può nascondere un po’ di delusione per i ritardi che purtroppo hanno limitato i risultati di quest’anno. Motus-E ritiene fondamentale puntare su una programmazione ben precisa, riuscendo a modulare le politiche dei nuovi incentivi con una visione basata sul medio periodo.