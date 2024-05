Vodafone sorprende Iliad e i virtuali: 5 euro al mese per le Silver

In questo momento disponibili per gli utenti che vogliono tornare in Vodafone ci sono due offerte straordinarie. Chi non aveva ancora avuto modo di valutare le due Silver, può farlo adesso con prezzi di favore.

Le offerte, oltre a garantire tanti contenuti, permettono anche qualche possibilità in più, proprio come se fosse un regalo dell’azienda. Nel prossimo paragrafo ci sono tutte le informazioni precise.

Vodafone continua a battere la concorrenza con offerte clamorose, ecco le due Silver

La prima proposta garantisce mensilmente la possibilità di ottenere minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,99 €. Chi vuole invece la seconda offerta per avere qualcosa in più, deve pagare 9,99 € al mese. Questa Silver di Vodafone permette di avere minuti illimitati, 200 messaggi e 150 giga in 4G.

Vodafone prevede di voler fare le cose in grande per i prossimi mesi e non solo con i contenuti appena descritti, anche con qualche regalo. L’azienda colorata di rosso infatti è attualmente tra i gestori più sorprendenti in quanto ha predisposto un prezzo straordinario per il primo mese in entrambi i casi. Chi sceglie una delle Silver in questione, può pagare i primi 30 giorni solo 5 € mensili. Questo significa che il pagamento ai prezzi sopra indicati partirà dalla seconda mensilità in avanti.

Ovviamente c’è anche l’opportunità di fare un upgrade per i giga, che possono diventare 50 in più in tutte e due le offerte. Tutto quello che Vodafone chiede è di sottoscrivere il servizio di ricarica automatica gratuito chiamato SmartPay. Sarà proprio così che ogni mese si potranno avere più giga all’interno delle offerte.

Non tutti possono scegliere però soluzioni così invitanti, siccome Vodafone ha ristretto il campo. L’azienda colorata di rosso è determinata nel lanciare le sue offerte solo per coloro che provengono da Iliad o da gestori virtuali.