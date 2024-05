Polaroid Go Gen 2: la nuova fotocamera istantanea che cattura l’estate

Sta arrivando il caldo, la voglia di vacanze aumenta e così le agognate ferie per qualcuno di noi si avvicinano. C’è chi va al mare, chi visita una splendida città, chi preferisce la montagna, ma ovunque si vada l’unica cosa certa è che ci saranno dei momenti da immortalare. Cosa c’è di meglio in tal caso di una macchina fotografica istantanea Polaroid? Il brand, guarda caso, ha lanciato il suo modello più piccolo proprio di recente: la Polaroid Go Gen 2, avente un look nuovo e grandiose tecnologie.

La Polaroid Go Gen 2 è stata progettata per regalare la migliore esperienza di scatto a chi l’acquista. Il team dell’azienda ha cercato di ottimizzare al meglio l’esposizione per immagini nitide e non troppo luminose o buio come accade a volte con questi dispositivi. La nuova generazione della Polaroid Go ha infatti range di apertura ampliato, che adesso varia da F9 a F42 rispetto al precedente F12-F56. Tale modifica consente a maggiore luce di entrare nella fotocamera per ottenere risultati migliori.

Cosa ci regala il nuovissimo modello Polaroid per una magica estate?

La velocità massima dell’otturatore è poi stata aumentata a 1/300 di secondo, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini. Il sensore di luce è stato spostato e la società ha cambiato il campo visivo è ampliandolo per misurare più accuratamente la luce. Grazie a un aggiornamento del firmware, la Polaroid Go Gen 2 è ora in grado di selezionare l’esposizione utilizzando il suo obiettivo a fuoco fisso.

Oltre alle innovazioni tecniche, Polaroid ha posto attenzione anche alla sostenibilità del suo magnifico prodotto. La macchina fotografica è infatti stata creata con il 30% di materiali riciclati. Esteticamente, è possibile acquistare il dispositivo anche in una favolosa tonalità Blu che ricorda proprio il mare e le onde, rendendolo ancor di più un accessorio perfetto per le vacanze. Non è ingombrante, ma compatta e può essere trasportata ovunque si voglia andare.

La Polaroid Go Gen 2 ha diverse funzionalità avanzate che consentiranno di esprimere tutta la propria creatività e di sperimentare con la fotografia. Il flash può essere acceso o spento in base alle condizioni di luce assicura scatti ben illuminati. La Polaroid ha inoltre lanciato anche nuove pellicole con cornice azzurra, perfette per aggiungere colore ai propri ricordi.