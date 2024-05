Con l’introduzione degli incentivi 2024, le offerte nel settore automobilistico si sono moltiplicate, con il gruppo Stellantis in prima linea. Tra le più sorprendenti spicca quella relativa alla Fiat 500e, offerta gratuitamente tramite leasing sociale per 36 mesi. Un’iniziativa che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, con alcuni che non potevano credere di poter ottenere una 500 elettrica senza pagare nulla.

Una Fiat 500 elettrica completamente gratuita?

Ma è tutto oro quello che luccica? Esaminiamo da vicino questa offerta per capire se è conveniente sia per l’acquirente che per il venditore. Il prezzo di listino della Fiat 500e è di 29.950 euro, ma Stellantis la offre a 0 euro per 36 mesi. In pratica, si può ritirare l’auto in concessionaria oggi e non pagare nulla fino al 27 maggio 2027, escluse ovviamente le ricariche.

Ma cosa succede dopo tre anni? A quel punto, l’automobilista dovrà decidere se riscattare l’auto, versando 13.585 euro (che possono essere finanziati), oppure restituirla a Stellantis senza costi aggiuntivi, perdendo l’auto rottamata, con l’aggiunta di 0,06 euro per chilometro solo se si sono superati i 30.000 km.

Per il cliente è un’offerta vantaggiosa? Assolutamente sì, considerando che nel peggiore dei casi si acquista un’auto a soli 13.585 euro, iniziando a pagarla tre anni dopo. Ancora più vantaggiosa è però per Stellantis, che comunque “cade in piedi”. Se l’auto viene acquistata, l’azienda incassa il massimo bonus governativo di 13.750 euro, ma solo se il possessore ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e possiede un veicolo da rottamare fino a Euro 2.

Inoltre, l’azienda ottiene i 13.585 euro, per un totale di 27.335 euro. Se invece il cliente restituisce l’auto a Stellantis, potrebbe addirittura andare meglio, poiché una Fiat 500 di 3 anni con meno di 30.000 km vale sicuramente più di 13.585 euro.

Un’offerta che non si può rifiutare

Questa è un’offerta che soddisfa sia il cliente che il venditore, e beneficia anche l’industria italiana, considerando che le 500e sono prodotte a Mirafiori, un impianto che ha bisogno di lavoro. La promozione è valida solo per 1.000 auto e solo fino al 31 maggio, quindi se siete interessati, è meglio affrettarsi.