La polizia di Dubai compra due incredibili auto italiane

Incredibile gusto sulla scelta delle auto per la polizia di Dubai, infatti le forze dell’ordine locali possiedono una Luxury Patrols davvero niente male. In particolare si sta parlando di automobili di un certo livello, come la Lamborghini Urus e, inserite da poco nel garage, anche una Alfa Romeo Giulia e una Alfa Romeo Stelvio 100° Anniversario.

La notizia arriva proprio dall’Arabian Travel Marke 2024, dove il marchio Italiano Alfa Romeo ha trionfato sulla scelta fatta della polizia locale per il nuovo veicolo d’ordinanza da acquistare. Le vetture in questione sono la Giulia e la Stelvio 100° Anniversario come precedentemente annunciato. Sappiamo per certo invece che le vetture acquistate presteranno servizio per gli interventi legati ad un maggior numero di agenti, utili per stabilire l’ordine nei luoghi di interesse turistico.

Dubai: la Polizia acquista due incredibili automobili prodotte in Italia

Stando ai dati tecnici delle vetture in questione, questi modelli ricordano molto la nuova Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport V6 presentate non da molto tempo a questa parte.

In particolare i modelli acquistati vantano di una cavalleria da ben 520 CV, erogati da uno spettacolare V6 Bi-turbo da 2,9 litri. Senza scordare una coppia erogata di ben 600 Nm sia per Giulia che per Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario. Anche la distribuzione dei pesi non è da sottovalutare, soprattutto perché sono 50/50 per tutti e due i modelli. Ovviamente con tempi di accelerazione da capogiro, sia Giulia che Stelvio eseguono uno 0 a 100 km/h in solamente 3,6 secondi. Diverso invece è il sistema di trazione che, per la Stelvio parliamo di un sistema di trazione Q4 on-demand che richiamando in trazione tutte e 4 le ruote del veicolo. La Giulia invece monta un sistema diverso, in particolare parliamo di un una trazione Q2 posteriore aventi solamente 2 ruoti motrici. Scelte più che azzeccate di vetture a cui tanti di noi vorrebbero effettivamente poter accedere.