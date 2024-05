Le iniziative di Spusu Mobile continuano a rimodellare il mondo degli operatori telefonici infatti, dopo essersi lanciata nel 5G ed aver introdotto la Spusu 200 XL, ora si appresta a superare se stessa realizzando il lancio di Spusu 100.

Spusu Mobile: ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’offerta

Innanzitutto partiamo con il dire che l’operatore in questione è austriaco e si appoggia sulla rete WindTre. Inoltre la nuova offerta Spusu 100 è disponibile per tutti i nuovi clienti che desiderano sottostare a questa offerta. Da sottolineare, però, che i clienti che arrivano da Spusu 200 XL purtroppo non possono regredire all’offerta in questione. Le caratteristiche importanti da sapere sono:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso il resto dei Paesi dell’Unione Europea e Regno Unito

illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 minuti di chiamate internazionali verso il resto dei Paesi dell’Unione Europea e Regno Unito 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 100 Giga di traffico dati fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,18 Giga in roaming UE e nel Regno Unito

di traffico dati fino in 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 4,90 euro al mese

euro al mese 9,90 euro attivazione, quindi all’acquisto si spendono 14,80 euro

Per chiunque decidesse di cambiare l’offerta se già clienti, il tutto è gratuito ma disponibile solamente una volta al mese.

Rispetto alle offerte precedentemente analizzate c’è una singola variazione. In particolare la funzionalità di Riserva Dati non è disponibile, quindi viene impedita la possibilità di usufruire dei giga non utilizzati del mese precedente. Ma in fin dei conti, per piano tariffario e per il costo che viene proposto, non c’è da lamentarsi visto anche che altre compagnie offrono di meno a prezzi nettamente maggiori.

Da non dimenticare che l’operatore austriaco offre la possibilità di decidere se sottoscriversi un ad un’offerta con la SIM o la eSIM. Ovviamente scegliendo anche le modalità di pagamento del rinnovo automatico: su carta di credito, PayPal o ricarica manuale.