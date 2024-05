Il noto produttore cinese Honor in questo momento è saldamente impegnato nel lancio della linea di smartphone top di gamma Honor 200, ciò non toglie che stia portando avanti i progetti paralleli per il lancio di altri dispositivi iscrivibili alla categoria di medi di gamma ma con caratteristiche di altissimo livello, tutto ciò urla a gran nome la linea Honor X60, una serie che farà da successore alla linea X50 che ha segnato comunque un punto importante per gli utenti garantendo prestazioni, qualità e un prezzo decisamente competitivo.

Cosa sappiamo

Al momento i dettagli in merito a questa linea di smartphone sono veramente pochi, ciò non toglie che alcune info in anteprima stanno già iniziando a circolare sul web e arrivano grazie al noto leaker Digital Chat Station, il quale ha anticipato che l’azienda avrebbe deciso di proporre agli utenti un telefono flagship dal prezzo accessibile, nel dettaglio la serie in arrivo potrà contare su una batteria più capiente e su una super resistenza alle cadute, una caratteristica che Honor da tempo inserisce in alcuni prodotti come una vera e propria specifica in più, per il resto sappiamo che il device avrà tutti e quattro i bordi del display curvati esattamente come un top di gamma, non c’è però dato sapere nulla sul pannello che verrà montato al di sotto di esso.

Non rimane dunque che attendere notizie ufficiali che in tutta probabilità arriveranno dopo il lancio della serie Honor 200, la quale dovrebbe debuttare a breve come linea top di gamma dell’azienda con caratteristiche senza compromessi su ogni aspetto, tranne il prezzo che invece dovrebbe attestarsi a livello dei medi di gamma, dettaglio a cui l’azienda presta molta attenzione proprio per risultare competitiva sia sul mercato cinese che sul mercato internazionale, il prezzo di partenza di Honor 200 è infatti di 446€ al cambio.