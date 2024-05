Meta ti recente ha lanciato una nuova funzione su Instagram. Quest’ ultima consente agli utenti di segnalare contenuti generati dall’intelligenza artificiale nelle loro storie. Questa innovazione, denominata “Etichetta come IA”, è stata implementata per migliorare la trasparenza sulla piattaforma. Ma soprattutto per rispondere alla crescente diffusione di contenuti realizzati tramite algoritmi avanzati. Potete accedere a questa opzione una volta caricato un contenuto nella vostra storia. Da qui basterà cliccare sui tre puntini situati in alto a destra dello schermo e selezionare la voce indicata. La troverete tra le altre opzioni come “Disegna” e “Salva”.

Instagram prende misure per i post generati dall’AI

Questa iniziativa è parte di un più ampio sforzo di Meta per fornire maggiore chiarezza e fiducia tra gli utilizzatori di Instagram.

In quanto viviamo in un periodo in cui i contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono sempre più comuni. Tanto che spesso risulta essere particolarmente difficile riuscire a distinguerli da quelli creati manualmente. L’obiettivo è quindi quello di evitare che questi vengano erroneamente percepiti come reali. Contribuendo così a prevenire la diffusione di informazioni fuorvianti. Oltre a questa nuova etichetta, Meta ha dichiarato che utilizzerà tecnologie di rilevamento avanzate per identificare automaticamente i post generati dall’IA. Anche in assenza di autodichiarazione da parte di coloro che li hanno pubblicati. Tale misura si affianca ai già esistenti sistemi di verifica che monitorano costantemente la piattaforma per garantire il rispetto degli standard della comunità. Inclusi il contrasto all’interferenza elettorale, il bullismo e l’incitamento alla violenza.

Ma non è ancora tutto. Meta ha anche creato una sezione dedicata nel proprio Centro assistenza per fornire ulteriori dettagli e supporto alle persone su come utilizzare questa nuova funzionalità. L’iniziativa è stata accolta con favore da molti esperti del settore. I quali vedono in essa un importante strumento per promuovere un uso più consapevole e responsabile di tali tecnologie nelle piattaforme social.

Insomma, possiamo finalmente dire due con l’adozione di misure come “Etichetta come IA”,i socialmedia sii preparano a un futuro in cui l’IA sarà sempre più integrata nelle dinamiche quotidiane degli individui. Rendendo necessario un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dell’autenticità delle informazioni.