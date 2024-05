Il mondo degli smartphone sta per essere sconvolto da un’ondata di dispositivi pieghevoli compatti, e i protagonisti di questa rivoluzione sembrano essere Xiaomi, Huawei e Honor. Secondo Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants), queste aziende si apprestano a lanciare dispositivi pieghevoli in stile Motorola RAZR o Samsung Galaxy Z Flip. Non è un segreto che anche Motorola e Samsung stiano lavorando su nuovi modelli in questo segmento: la prima con RAZR 50 e 50 Ultra, la seconda con il Z Flip di sesta generazione, previsto per questa estate.

Nuovi modelli a conchiglia presto sul mercato

Le informazioni su questi nuovi dispositivi sono ancora scarse, ma secondo le indiscrezioni trapelate, ci aspettiamo una batteria significativamente potente, con una capacità combinata che potrebbe arrivare fino a 4.500 mAh. Inoltre, il display esterno dovrebbe essere notevolmente ampio, forse anche più del RAZR 40 Ultra. Nonostante queste caratteristiche, il dispositivo di Honor dovrebbe essere uno dei più sottili mai realizzati in questa categoria. Non abbiamo però ancora dettagli sulla piattaforma hardware.

L’aspetto più intrigante di questi dispositivi è la velocità di ricarica, che si prevede sarà superiore ai 60 W, un dato notevole considerando la categoria. Altre voci indicano un display interno con risoluzione “1,5K“, una doppia fotocamera posteriore da 50 e 60 MP con sensori OmniVision e una fotocamera frontale da 32 MP. Si prevede inoltre almeno due varianti: una per il mercato cinese, che includerà la connettività satellitare bidirezionale, e una versione internazionale.

Il mistero sul modello di Huawei

Per quanto riguarda Huawei, la situazione è più ambigua. La società ha recentemente rilasciato il Pocket 2, quindi non è chiaro se si tratti di un aggiornamento hardware o di un nuovo modello. Potrebbe essere troppo presto per un refresh, ma potrebbe anche trattarsi di un modello più prestigioso o più economico. In ogni caso, è evidente che il mercato degli smartphone pieghevoli compatti si sta evolvendo rapidamente, con la Cina in prima linea nella corsa all’innovazione.